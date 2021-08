Namak Issk Ka एक्ट्रेस Shruti Sharma किरदारों के जरिए ढूंढती हैं अपने अंदर का कलाकार, क्रिएटिविटी को लेकर कही ये बात (Exclusive)

Namak Issk Ka fame Shruti Sharma believes that the creativity inside an artist should not die: टीवी सीरियल्स में कई दफा कुछ ऐसे किरदार होते हैं जो एक समय एकदम पीक पर होते हैं। अगर कहानी में ट्विस्ट पर ट्विस्ट नहीं लाया गया या दर्शकों के सामने कुछ नया नहीं पेश किया गया तो मशहूर किरदारों के प्रति भी जल्द ही लोगों की रूचि खत्म हो जाती है। नमक इश्क का (Namak Issk Ka) की लीड एक्ट्रेस श्रुति शर्मा की बात की जाए तो उन्होंने अपने पहले शो से ही दर्शकों को कुछ ना कुछ नयापन देने की कोशिश जरूर की है। करण जौहर और महेश भट्ट के एक्टिंग रिएलिटी शो से अपना करियर शुरू करने वाली श्रुति का मानना है कि दर्शकों की नब्ज को अगर कलाकार भी पहचान ले तो बात बन जाती है। Also Read - Balika Vadhu 2 के ऑन एयर होने से ठीक पहले Namak Issk Ka पर ताला लगाएगा चैनल, Gul Khan ने भी तोड़ी चुप्पी

बॉलीवुडलाइफ से बात करते हुए श्रुति शर्मा ने कहा है, ‘हां, मैं मानती हूं कि किरदार एक निश्चित समय के बाद बोरिंग हो सकता है क्योंकि आप कहानी को एक प्वाइंट से आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप कहानी के अनुसार जा रहे हैं और दर्शकों के नजरिए से सोच रहे हैं तो ऐसा होने की संभावना बहुत कम है।’

श्रुति शर्मा ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा है, 'सवाल ये है कि आखिर मैं अपने अंदर की क्रिएटिविटी को कैसे जीवित रखूं? सबसे पहले, क्रिएटिविटी कभी नहीं मरती है। आप हर रोज सेट पर पहुंचते हैं और आपको एक नया सीन करने का मौका मिलता है जिसे आपको निभाना होता है। हर एक सीन के लिए कुछ ही मिनट मिलते हैं'

वर्कफ्रंट की बात करें तो श्रुति टीवी के साथ-साथ अपने फिल्मी करियर पर भी ध्यान दे रही हैं। श्रुति ने टीवी सीरियल गठबंधन (Gathbandhan) और ये जादू है जिन्न का (Yehh Jadu Hai Jinn Ka) जैसे शोज में काम किया है। इसके अलावा वो पगलैट (Pagglait) और तेलुगू भाषा की फिल्म एजेंट साई श्रीनिवास (Agent Sai Srinivasa Athreya) जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं।