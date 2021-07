Balika Vadhu 2 के ऑन एयर होने से ठीक पहले Namak Issk Ka पर ताला लगाएगा चैनल, Gul Khan ने भी तोड़ी चुप्पी Namak Issk Ka: Shruti Sharma-Aditya Ojha Starrer Goes Off air, Producer Gul Khan React on it: ताजा मिल रही जानकारी की मानें तो सीरियल नमक इश्क का जल्द ही फैंस से अलविदा लेने वाला है। इसी बीच शो की प्रोड्यूसर ने इस खबर पर चुप्पी तोड़ दी है।