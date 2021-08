Neha Sharma Talk About Working With Sister Aisha Sharma: बॉलीवुड इंडस्ट्री की लोकप्रिय अदाकाराओं में से एक नेहा शर्मा (Neha Sharma) अपनी एक्टिंग के दम पर दर्शकों के बीच अलग पहचान बनाने में कामयाब रही हैं। एक्ट्रेस को कई बार अपनी बहन आयशा शर्मा (Aisha Sharma) के साथ सोशल मीडिया पर फिटनेस वीडियो पोस्ट करती रहती हैं। इतना ही नहीं दोनों बहनों को मुंबई में जिम के बाद भी काफी बार स्पॉट किया जा चुका है। नेहा शर्मा और आयशा शर्मा की एक दूसरे के साथ काफी अच्छी बॉन्डिंग है। हाल ही में बॉलीवुडलाइफ के साथ बात करते हुए नेहा शर्मा जब पूछा गया कि आने वाले समय अगर उन्हें अपनी बहन के साथ काम करने का मौका मिलता है, तो उनका क्या जवाब होगा? Also Read - Neha Sharma ने इस वजह से साइन की थी शॉर्ट फिल्म Vikalp, कहा ‘सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर...’

बॉलीवुड लाइफ से बात करते हुए नेहा शर्मा ने कहा है, 'मैं अपनी बहन आयशा शर्मा के बेहद करीब हूं। हां अगर हम दोनों बहनों को कभी भी बॉलीवुड में एक साथ काम करने का मौका मिलता है, तो जरूर करूंगी। आयशा के साथ काम के ऑफर को ठुकराने का मतलब ही नहीं बनता है।' एक्ट्रेस ने साफ कर दिया है कि वो आने समय में अपनी बहन के साथ बॉलीवुड प्रोजेक्ट में काम करने के लिए बिलकुल तैयार हैं।

नेहा शर्मा इन दिनों अपनी आने वाली शॉर्ट फिल्म 'विकल्प' (Vikalp) को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं। इस फिल्म में नेहा शर्मा ने शिवानी नाम की एक ऐसी लड़की की भूमिका निभाई है, जो चारों ओर से घिरे रहने के बावजूद भी खुद को कभी टूटने नहीं देती है। इस फिल्म के जरिए नेहा और धीरज ने सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसे गंभीर मुद्दों को बेबाकी के साथ सामने रखने की कोशिश की है।

नेहा शर्मा ने इमरान हाशमी की फिल्म 'क्रूक' से बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखा था। इस फिल्म के बाद उन्होंने कई बड़ी फिल्मों में काम किया। नेहा शर्मा जल्द ही 'जोगीरा सा रा रा... (Jogira Sara Ra Ra)' में लीड किरदार में नजर आएंगी। वहीं आयशा शर्मा आखिरी बार जॉन अब्राहम की फिल्म 'सत्यमेव जयते' में दिखाई दी थीं। फिल्म में जॉन और आयशा की जोड़ी को फैंस ने काफी पसंद किया था।