Nushrratt Bharuccha on being replaced in Dream Girl 2: बॉलीवुड स्टार नुसरत भरूचा (Nushrratt Bharuccha) ने आखिरकार ड्रीम गर्ल 2 (Dream Girl 2) से रिप्लेस होने पर अपना दर्द बयां किया है। ड्रीम गर्ल की बंपर सक्सेस के बाद मेकर्स ने इस फिल्म के सीक्वल का ऐलान किया। सीक्वल में भी फिल्म स्टार आयुष्मान खुराना ही लीड रोल प्ले करते हुए नजर आने वाले हैं। हालांकि पार्ट 2 से मेकर्स ने एक्ट्रेस नुसरत भरूचा को बाहर कर उनकी जगह अदाकारा अनन्या पांडे को लीड एक्ट्रेस के तौर पर कास्ट कर लिया। अब इस मुद्दे पर नुसरत भरूचा ने खुलकर अपनी बात रखी है।

ड्रीम गर्ल 2 के लिए नुसरत भरूचा को नहीं किया मेकर्स ने अप्रोच

हैरानी की बात तो ये है कि इस फिल्म के सीक्वल के वक्त निर्माताओं ने पहली हिट फिल्म की एक्ट्रेस नुसरत भरूचा को अप्रोच तक नहीं किया। ईटाइम्स की एक रिपोर्ट की मानें तो एक्ट्रेस ने इस बारे में बात करते हुए कहा, 'मैं ड्रीम गर्ल 1 का हिस्सा थी और मुझे पूरी टीम पसंद थी। मैं उनके साथ काम करना वाकई में मिस करती हूं। लेकिन उन्होंने मुझे ड्रीम गर्ल 2 में क्यों नहीं कास्ट किया इसके लिए मुझे लगता है कि वो ही जवाब दे सकते हैं। मुझे नहीं पता। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है और इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन उन्होंने मुझे कास्ट क्यों नहीं किया ये सोचकर बुरा लगता है। मैं भी एक इंसान हूं तो जाहिर है कि बुरा लगेगा। साथ ही ये अनफेयर भी लगता है। लेकिन फिर मैं समझती हूं। ये उनका फैसला है और ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है।'

नुसरत भरूचा को पसंद आया ड्रीम गर्ल 2 का ट्रेलर

बॉलीवुड न्यूज की दुनिया में एक्ट्रेस के इस बयान से लोग काफी हैरान हैं। अदाकारा नुसरत भरूचा ने बताया कि उन्होंने ड्रीम गर्ल 2 का ट्रेलर देखा है और ये उन्हें पसंद आया है। उन्होंने कहा, 'मैंने इसे देखा है और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल उसी जगह पर है। ये अच्छा है और वो कॉमेडी में बेहतर करते हैं। मैं वाकई में आयुष्मान, अनन्या और राज सर के लिए उम्मीद करती हूं के ये फिल्म अच्छी चले।'

ड्रीम गर्ल 2 से भिड़ेगी नुसरत भरूचा की अकेली

दिलचस्प बात ये है कि ड्रीम गर्ल 2 के साथ ही अदाकारा नुसरत भरूचा की अपकमिंग मूवी अकेली भी सिनेमाघर पहुंच रही है। दोनों ही फिल्में 25 अगस्त के दिन सिल्वर स्क्रीन पर पहुंचेगी। अदाकारा ने बताया कि पहले ये मूवी 18 अगस्त को रिलीज होनी थी। मगर तकनीकी कारणों की वजह से इस मूवी को आगे बढ़ाया गया। अब उनकी फिल्म 25 अगस्त के दिन रिलीज होगी। भले ही वो ड्रीम गर्ल 2 में नहीं हैं लेकिन किस्मत ने उन्हें दर्शकों के साथ मिलवाने के लिए यही दिन चुना है जिस दिन ड्रीम गर्ल 2 रिलीज होगी।