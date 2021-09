Pavitra Punia on Sidharth Shukla's relationship with Shehnaaz Gill: बीते गुरुवार यानी 2 सितंबर के दिन टीवी इंडस्ट्री के लोकप्रिय कलाकार सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) ने अंतिम सांस ली। कथित तौर पर कार्डियक अरेस्ट के बाद सिद्धार्थ शुक्ला की मौत हो गई। उनका अंतिम संस्कार एक दिन बाद उनके परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में हुआ। सिद्धार्थ शुक्ला की मौत के बाद शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) एकदम बिखर गई हैं। एक्ट्रेस खुद को इस सदमे से बाहर नहीं निकाल पा रही हैं। दर्शकों के बीच सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल की जोड़ी काफी लोकप्रिय थी। ऐसे में अब टीवी एक्ट्रेस पवित्र पुनिया (Pavitra Punia ) सिद्धार्थ-शहनाज के रिश्ते को लेकर बड़ा खुलासा किया है। Also Read - इन 8 लड़कियों को डेट कर चुके हैं Sidharth Shukla, लिस्ट में हैं कई शॉकिंग नाम

सितंबर 2019 में सिडनाज की मुलाकात बिग बॉस 13 में हुई थी। इस जोड़ी ने जल्द ही दर्शकों के दिलों अपने लिए खास जगह बनाई। किसी को उम्मीद नहीं थी कि घर के बाहर उनका रिश्ता इतना ही मजबूत रहेगा। इस जोड़े ने अपने रिश्ते की पुष्टि करने से हमेशा परहेज किया। हालांकि दोनों ने एक दूसरे को अच्छा दोस्त ही बताया।

'बिग बॉस 14' की कंटेस्टेंट्स रहीं पवित्र पुनिया ने सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल की बॉन्डिंग को लेकर बात की। एक्ट्रेस ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया, 'आज मैं जब शहनाज को देखती हूं, तो रूह कांप जाती है। कई लोग उनके जैसा रिश्ता होने का सपना देखते थे। मैं यह नहीं कहूंगी कि यह दोस्ती थी या बॉयफ्रेंड-गर्लफ्रेंड थे। ये रिश्ता पति-पत्नी से कम नहीं था। सोनी-महिवाल, रोमियो-जूलियट के बाद लोग सिद्धार्थ-शहनाज को याद करेंगे। फैंस इस जोड़ी के दीवाने हैं। मैं शहनाज और सिड की जोड़ी के प्यार में पागल थी। मुझे उम्मीद है कि इस दुख से जल्द से बाहर आएंगी।'

पवित्र पुनिया और सिद्धार्थ शुक्ला ने 2011 में 'लव यू जिंदगी' में साथ काम किया था। हालांकि शुरुआत में दोनों की अच्छी दोस्ती नहीं थी। इस बार में पवित्र पुनिया ने कहा, 'उस समय मुझे लगता था कि होगा हीरो अपने घर का और हम एक साथ शॉट नहीं देंगे। यह शो 6 महीने तक चला। जब हम एक अवॉर्ड शो के लिए मकाऊ गए तो हमारे बीच अच्छी बॉन्डिंग थी। सिद्धार्थ शुक्ला बहुत प्रोटेक्टिव और जेंटलमैन थे। शो खत्म होने के बाद हमारी बॉन्डिंग और अच्छी हो गई थी।'