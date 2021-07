Pavitra Rishta 2.0: मानव के रोल का ऑफर मिलते ही उड़ गई थी Shaheer Sheikh की रात की नींद, सता रहा था इस बात का डर

Pavitra Rishta 2.0's Manav aka Shaheer Sheikh Reveals his first reaction when he approached for Sushant Singh Rajput's Role: जी टीवी का सुपरहिट सीरियल ‘पवित्र रिश्ता’ (Pavitra Rishta 2.0) बहुत जल्द ही अपने दूसरे सीजन के साथ दस्तक देने वाला है। सीरियल ‘पवित्र रिश्ता 2.0’ में अंकिता लोखंडे (Ankita Lokhande) और शाहीर शेख (Shaheer Sheikh) मुख्य भूमिका में नजर आने वाले हैं। कुछ समय पहले ही अंकिता लोखंडे और शाहीर शेख ने सीरियल ‘पवित्र रिश्ता 2.0’ की शूटिंग शुरू कर दी है। हाल ही में अंकिता लोखंडे और शाहीर शेख ने सेट से कुछ तस्वीरें शेयर की है। तस्वीरें सामने आने के बाद से ही सुशांत सिंह राजपूत के फैंस सीरियल ‘पवित्र रिश्ता 2.0’ को बायकॉट करने की धमकी दे रहे हैं। इसी बीच शाहीर शेख ने इस बात का खुलासा किया है कि मानव का किरदार मिलने पर उन्होंने क्या रिएक्शन दिया था। Also Read - Pavitra Rishta 2.0 के सेट पर चहकीं Ankita Lokhande, Shaheer Sheikh संग दिए खूब पोज

शाहीर शेख ने अपनी पोस्ट में लिखा, ‘पवित्र रिश्ता 2.0’ का ऑफर मिलने पर मैं हैरान रह गया था। मैं सोच रहा था कि ये कैसे हो सकता है। मैं सुशांत सिंह राजपूत का किरदार निभाने की हिम्मत कैसे कर सकता हूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस बारे में मैंने बहुत सोचा। मैंने सोचा कि अगर मेरी जगह सुशांत सिंह राजपूत होता तो वो इस चैलेंज को जरूर लेता। मैंने भी इस खतरनाक सफर का हिस्सा बनने का फैसला कर लिया। ये एक्सपीरियंस और भी डरावाना हो जाता अहर मैं हां नहीं बोलता। जो मुझे ठीक लगा मैंने वो किया।'

आगे शाहीर शेख ने लिखा, 'टीम चाहती थी कि मानव का किरदार कोई ऐसा एक्टर निभाए जो सुशांत सिंह राजपूत की लेगेसी को आगे बढ़ा सके। मैंने भी इस किरदार को निभाने का फैसला किया। बाकी का फैसला शो की ऑडियंस करने वाली है। ‘पवित्र रिश्ता 2.0’ की टीम मुझे बहुत प्यार और इज्जत दे रही है। मैं बस इतना कह सकता हूं कि सुशांत सिंह राजपूत ही हमेशा मानव रहेगा।' Also Read - Pavitra Rishta 2.0 के कास्टिंग डायरेक्टर ने लगाई Shaheer Sheikh ने नाम पर मुहर, मानव के रोल को लेकर दिया बड़ा बयान

शाहीर शेख ने माना, ‘पवित्र रिश्ता 2.0’ में कुछ नहीं बदलेगा। सुशांत सिंह राजपूत की जगह कोई नहीं छीन सकता। उनको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। शायद मावन के रोल में मैं अच्छा न लगूं लेकिन मैं इस किरदार को जस्टिस देने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं आप सभी से ये वादा करता हूं।' Also Read - Sushant के सवाल को नजरअंदाज करना Ankita Lokhande को पड़ा भारी, फैंस ने दी Pavitra Rishta 2 बायकॉट करने की धमकी

शो की तारीफ करते हुए शाहीर शेख ने लिखा, 'कभी कभी साधारण लोगों की लव स्टोरी लोगों के लिए यादगार बन जाती हैं। मावन और अर्चना की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। हम जल्द ही वापस आ रहे हैं।' गौरतलब है कि सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की पहली डेथ एनिवर्सरी पर एकता कपूर (Ekta Kapoor) ने सीरियल ‘पवित्र रिश्ता 2.0’ का एलान किया था।