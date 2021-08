Pawandeep Rajan first reaction after winning Indian Idol 12: इंडियन आइडल 12 को 15 अगस्त के दिन विजेता मिल गया। दर्शकों को शुरुआत से ही उम्मीद थी कि पवनदीप राजन (Pawandeep Rajan) ही शो के विजेता बनकर निकलेंगे और ऐसा हुआ भी। 15 अगस्त के दिन पवनदीप राजन ने सबके पछाड़ते हुए इंडियन आइडल 12 (Indian Idol 12) की ट्रॉफी अपने नाम की और इतिहास रच दिया। पवनदीप राजन के नाम का जब ऐलान हुआ तो सेट पर मौजूद सभी लोग खुशी से झूमने लगे। उनके मां-बाप के चेहरे की खुशी देखने वाली थी। हालांकि इस बीच एक चीज ने सबको हैरान किया और वो यह कि पवनदीप राजन के चेहरे पर बहुत ज्यादा उत्साह या खुशी नजर नहीं आई। Also Read - Indian Idol 12 Exclusive: विनर बनने के बाद भी Arunita Kanjilal को ट्रॉफी देंगे Pawandeep Rajan, जानिए क्यों?

बॉलीवुड लाइफ के साथ एक्सक्लूसिव बात करते हुए पवनदीप राजन ने बताया कि जब उनके नाम का ऐलान हुआ तब उन्हें यह समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। सभी खुश नजर आ रहे थे और कुछ लोगों ने उन्हें गोद में उठा लिया था। Also Read - Indian Idol 12: Pawandeep Rajan ने जीता शो, Arunita Kanjilal दूसरे तो Sayli Kamble रहीं तीसरे नंबर पर

पवनदीप राजन के अनुसार, ‘मुझे उस समय कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। सब सपना सा हो गया था उस समय और सबने मुझे गोद में उठा लिया था। मुझे तो लग रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि उस वक्त दिमाग में कुछ नहीं आता है। मेरे साथ उस समय क्या हुआ मुझे याद भी नहीं है।’

अपनी जीत पर बात करते हुए पवनदीप राजन ने कहा, ‘मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हम सभी प्रतियोगी एक परिवार की तरह हैं। मुझे लगता है कि हम सब डिजर्विंग थे। मुझे ट्रॉफी मिली है तो मेरी एक जिम्मेदारी बन गई है। मैं कोशिश करूंगा कि सभी लोग मुझसे खुश रहें। सभी के सहयोग से ही मैं जीत पाया हूं।’ Also Read - Indian Idol 12: Pawandeep Rajan ने जीता खिताब, Arunita Kanjilal ने सबके सामने गले लगाकर दी बधाई

बताते चलें कि पवनदीप राजन इंडियन आइडल 12 के विजेता बनकर सामने आए हैं जबकि अरुणिता कांजीलाल दूसरे स्थान पर रही। तीसरा स्थान सायली कांबले को मिला और चौथे स्थान पर मोहम्मद दानिश रहे।