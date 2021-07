'अवैध शादी' पर Priya Mani Raj ने तोड़ी चुप्पी, कहा, 'मेरा रिश्ता पूरी तरह...'

Priya Mani Raj on her illegal wedding with Husband Mustafa Raj: साउथ फिल्म अदाकारा और द फैमिली मैन स्टार 2 (The Family Man 2) प्रियामणि राज (Priya Mani Raj) ने अपनी शादी को अवैध बताने के आरोपों पर चुप्पी तोड़ी है। फिल्म अदाकारा ने मीडिया इंटरव्यू में साफ कहा है कि उनकी शादी अवैध नहीं है। बल्कि उनका रिश्ता पूरी तरह सुरक्षित है। एक्ट्रेस ने मुस्तफा राज से साल 2017 से शादी की थी। ये मुस्तफा राज की दूसरी शादी थी। इससे पहले मुस्तफा राज ने आयशा से निकाह किया था। मगर ये शादी ज्यादा नहीं चली। मगर उनका साल 2013 में तलाक हो चुका था। इसके बाद मुस्तफा राज ने अदाकारा प्रियामणि राज से साल 2017 में शादी कर ली थी। अब मुस्तफा राज की पहली पत्नी आयशा ने उनकी शादी को अवैध बताया है। Also Read - खतरे में पड़ा The Family Man एक्ट्रेस Priya Mani और Mustafa Raj का रिश्ता, एक्स वाइफ ने बताया 'अवैध'

इन आरोपों पर प्रियामणि राज ने बॉलीवुड हंगामा में कहा, 'कम्युनिकेशन ही मेन रास्ता है। अगर आप मुझसे पूछे तो मेरे और मुस्तफा के रिश्ते के बारे में बात करते हैं तो हमारा रिश्ता बेहद सुरक्षित है। आज भी जब वो अमेरिका में है अपने काम की वजह से तो वो मुझसे हर रोज बात करते हैं। अगर वो बिजी हैं या फोन नहीं उठा रहे हैं तो वक्त मिलते ही दोबारा कॉल करते हैं। ऐसा ही मेरी तरफ से है। मैं भी ऐसा ही करती हूं।'

इससे पहले आयशा ने ईटाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा था, 'मुस्तफा अभी भी मेरे संग शादी में है। मुस्तफा और प्रियामणि राज की शादी अवैध है। हमने तलाक का मुकदमा भी दर्ज नहीं कराया है और उनसे शादी कर ली। उसने कोर्ट में कहा है कि वो बैचलर है।'

आयशा के इन आरोपों का मुस्तफा राज ने जोरदार खंडन किया था। उन्होंने कहा, 'मेरे खिलाफ लगे सभी आरोप झूठे हैं। मैं आयशा और बच्चों की मैनटेनेंस देता हूं। वो सिर्फ मुझसे पैसे उगाहने की कोशिश में है।' मुस्तफा ने कहा है कि उनका तलाक साल 2013 में ही हो चुका था। वो साल 2010 से ही अलग रह रहे थे। मुस्तफा ने पूछा , 'मैंने प्रियामणि राज से साल 2017 में शादी की थी। तब से अब तक वो चुप क्यों बैठी थी।'