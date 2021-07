Rahul Vaidya ने हनीमून के लिए बनाया ये प्लान, सुनकर Disha Parmar को आ जाएगा रोना

Rahul Vaidya and Disha Parmar will go on honeymoon to this place: बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) के फर्स्ट रनर अप राहुल वैद्य दो दिन बाद दिशा परमार संग शादी रचाने वाले हैं। राहुल वैद्य (Rahul Vaidya) और दिशा परमार की शादी की तैयारी अपने शबाब पर है। दुल्हा और दुल्हन की साइड से शादी में हिस्सा लेने वाले मेहमान इन दिनों जमकर डांस प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं। शादी की खबरें आने के साथ ही साथ ये बात भी उठने लगती है कि फलाना सेलेब हनीमून मनाने कहां जाएगा? राहुल और दिशा के फैंस भी यही सोच रहे हैं और अब इस बीच राहुल वैद्य ने अपने हनीमून प्लान को लेकर चौंकाने वाली बात कह दी है। Also Read - Rahul Vaidya और Disha Parmar कर रहे शादी की जबरदस्त तैयारियां, स्टेज पर आग लगाने के लिए लेडीलव के साथ प्रैक्टिस करते दिखे Indian Idol फेम

हनीमून के सवाल पर राहुल वैद्य ने हंसते हुए कहा, ‘मुझे लगता है कि हम हनीमून पर लोनावला जाएंगे क्यों पैंडमिक के चलते कहीं भी ट्रैवल नहीं किया जा सकता है। सीरियसली कहूं तो हम कहीं जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। देखते है कि फ्लाइट्स वगैरह ऑपरेट होंगे या नहीं और हमें विजा मिलेगा भी या नहीं। हमने अभी जगह की प्लानिंग नहीं की है।’

राहुल वैद्य ने आगे कहा, 'हम शादी के बाद एक हफ्ते तक रिलेक्स करना चाहते हैं और साथ ही मेरे कुछ पुराने कमिटमेंट्स भी हैं जिन्हें मुझे शादी के तुरंत बाद पूरे भी करने हैं। इसी वजह से हम जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। हम बाद में भी हनीमून पर जा सकते हैं। अगर हम जाएंगे तो यूरोप ही जाएंगे...हो सकता है स्विट्जरलैंड या फिर ऑस्ट्रिया।'

नेशनल टीवी पर राहुल ने किया था दिशा को प्रपोज

सलमान खान के रिएलिटी शो बिग बॉस 14 के दौरान ही राहुल वैद्य ने दिशा परमार (Disha Parmar) को शादी के लिए प्रपोज किया था। राहुल वैद्य ने एक टीशर्ट पर लिपस्टिक की मदद से अपने दिल की बात लिखी थी। इस खूबसूरत प्रपोजल को देखकर दिशा परमार शादी के लिए मना नहीं कर पाई थीं।