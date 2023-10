Ranbir Kapoor On Taking Break From Movies: बॉलीवुड के जाने-माने एक्टर रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) इन दिनों अपनी फिल्म 'एनिमल (Animal)' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। रणबीर कपूर की इस फिल्म से जुड़े कई अपडेट्स सामने आ चुके हैं। इसी बीच अब रणबीर कपूर का एक इंटरव्यू सामने आया है। रणबीर कपूर ने इस इंटरव्यू में कई मुद्दों को लेकर बोलते हुए नजर आए। रणबीर कपूर ने फिल्म 'रामायण' से लेकर आलिया भट्ट को लेकर किए गए तक के सवालों पर जवाब दिया है। रणबीर कपूर ने इस इंटरव्यू के दौरान ये भी खुलासा की वो जल्द ही कुछ दिनों के लिए फिल्मों से ब्रेक लेने वाले हैं। Also Read - किसिंग सीन करते वक्त बेकाबू हो गए थे ये स्टार्स, डायरेक्टर के कट बोलने के बाद भी चलता रहा रोमांस

फिल्मों से ब्रेक लेंगे रणबीर कपूर

रणबीर कपूर इन दिनों अपनी फिल्म 'एनिमल' के साथ-साथ इंटरव्यू को लेकर भी चर्चा में हैं। रणबीर कपूर 'जूम' को दिए इंटरव्यू में कई मुद्दों को लेकर बात की है। इस दौरान रणबीर कपूर ने फिल्मों से एक छोटा सा ब्रेक लेने का भी ऐलान किया। रणबीर कपूर ने साथ-साथ ही बताया की उन्होंने ये फैसला क्यों लिया है। रणबीर कपूर ने इंटरव्यू के दौरान बताया कि वो फिल्म 'एनिमल' के बाद 6 महीने का ब्रेक लेने वाले हैं। क्योंकि इसके बाद उनके पास अभी कोई फिल्म नहीं हैं। अब वो अपनी बेटी को समय देना चाहते है। जिसके चलते एक्टर ने 6 महीने का ब्रेक लेने का फैसला किया है। आपको बता दें कि आलिया भट्ट अपनी अपकमिंग फिल्म जिगरा की शूटिंग में बिजी रहने वाली है, इस दौरान रणबीर कपूर अपनी पेंरेंटल ड्यूटीज पर ज्यादा फोकस करेंगे।

फिल्म 'रामायण' को लेकर कही ये बात

इसी इंटरव्यू के दौरान रणबीर कपूर ने फिल्म 'रामायण' को लेकर भी खुलासा किया। उन्होंने बताया कि 'रामायण' बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इस पर काफी काम होना बाकी है। अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। इसके आगे एक्टर ने कहा कि 'मुझे उम्मीद है कि इस प्रोजेक्ट पर जल्द काम शुरू होगा।' आपको बता दें कि 'रामायण' फिल्म के कई रणबीर कपूर का नाम जोड़ा जा रहा था। रणबीर कपूर के फिल्मों से ब्रेक लेने के फैसले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट कर के हमें जरूर बताएं।