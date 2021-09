Shehnaaz Gill is in shock after Sidharth Shukla's death: बिग बॉस 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) की अचानक हुई मौत से टीवी इंडस्ट्री स्तब्ध रह गई है। सिद्धार्थ शुक्ला ने मॉडलिंग से अपना करियर शुरू कर टीवी के हाईएस्ट पेड एक्टर्स की लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराया था। बालिका बधू, दिल से दिल तक और बिग बॉस से सिद्धार्थ शुक्ला की लोकप्रियता चरम पर पहुंच गई थी। बिग बॉस के दौरान ही सिद्धार्थ शुक्ला की मुलाकात शहनाज गिल से हुई। शो में इन दोनों की केमिस्ट्री ने दर्शकों का ध्यान खींचा और घर से निकलने के बाद ये कई बार साथ में भी दिखाई दिए। फैंस को इनकी जोड़ी इतनी पसंद आई कि वो इन्हें #SidNaaZ बुलाने लगे। सिद्धार्थ शुक्ला की मौत से शहनाज गिल को बड़ा झटका लगा है। Also Read - Sidharth Shukla के आखिरी पलों का वीडियो हो रहा है वायरल, जानिए क्या है सच्चाई?

शहनाज गिल को जैसे ही सिद्धार्थ की मृत्यु की खबर मिली उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। शहनाज अभी तक मीडिया के सामने नहीं आई हैं लेकिन उनके पिता ने जानकारी दी है कि उनकी बेटी सिद्धार्थ की मौत के बाद शॉक में है। शहनाज के पिता ने बताया है, ‘शहनाज का रो-रोकर बुरा हाल है। उसने मुझसे कहा कि पापा उसने मेरे हाथों में दम तोड़ा है। मेरे हाथों में वो इस दुनिया को छोड़कर गया है। अब मैं क्या करूंगी, कैसे जिऊंगी?’

शहनाज गिल के पिता संतोक सिंह ने स्पॉटबॉय से बात करते हुए बीते दिन कहा था, 'मैंने शहनाज से बात की और वो बहुत परेशान है। मेरा बेटा शहबाज उसका साथ देने के लिए मुंबई निकल चुका है। मैं भी मुंबई के लिए निकलूंगा। मुझे भी इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला की मृत्यु हो गई है। मुझे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा है।' बता दें सिद्धार्थ और शहनाज बिग बॉस के दौरान काफी अच्छे दोस्त बन गए थे, जो दोस्ती बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद भी बनी रही। शहनाज सिद्धार्थ को बहुत पसंद करती थीं, जिसका ऐलान वो दिल खोलकर करती थीं।