Exclusive: Tiger 3 से पहले रिलीज होगी Katrina Kaif की ये 100 करोड़ी फिल्म, टिकिट के लिए लग सकती है भीड़

Ritesh Sidhwani on Phone Bhoot release: एक्सेल एंटरटेनमेंट ने कुछ दिनों पहले ही फोन भूत नाम (Phone Bhoot) की हॉरर कॉमेडी का ऐलान किया था, जिसमें कटरीना कैफ (Katrina Kaif), ईशान खट्टर और सिद्धांत चतुर्वेदी नजर आएंगे। फिल्म के ऐलान के बाद से ही फोन भूत को लेकर उत्साह नजर आ रहा है क्योंकि इसकी स्टारकास्ट के साथ-साथ नाम भी काफी आकर्षित लग रहा है। फिल्म साल 2021 में रिलीज हो गई होती अगर देश में कोरोना की दूसरी लहर ना आई होती। कोरोना ने इस फिल्म को भी अपना शिकार बनाया है।

बॉलीवुड लाइफ ने फोन भूत के निर्माता रितेश सिद्धवानी से इसकी रिलीज डेट को लेकर बात की है। रितेश ने बताया है कि फोन भूत की शूटिंग इस साल पूरी हो जाएगी और इसे अगले साल रिलीज किया जाएगा। रितेश के अनुसार, ‘फोन भूत की शूटिंग लगभग पूरी हो चुकी है। हम इसे अगले साल रिलीज करने की सोच रहे हैं।’

कटरीना कैफ ने फोन भूत जैसी हॉरर कॉमेडी कभी नहीं की है। उन्होंने अपने करियर में स्लैप्स्टिक कॉमेडी तो बहुत की हैं लेकिन हॉरर कॉमेडी जॉनर में उन्होंने पहली बार हाथ आजमाया है। रितेश सिद्धवानी ने इस बारे में चर्चा करते हुए कहा है, 'जी हां, हम भी कटरीना को नए अवतार में पेश करने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। हम कटरीना और उनके किरदार के बारे में भविष्य में और बात करेंगे।'

बतात चलें कि अगले साल कटरीना कैफ की टाइगर 3 (Tiger 3) भी रिलीज होगी, जिसमें सलमान खान और इमरान हाशमी नजर आएंगे। इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है। यशराज बैनर के अंतर्गत बन रही टाइगर 3 में कटरीना कैफ इंटरनेशनल स्तर के स्टंट करती दिखाई देंगी। रितेश सिद्धवानी ने जिस तरह से फोन भूत की रिलीज डेट को लेकर उत्साह दिखाया है, उससे माना जा सकता है कि यह टाइगर 3 से पहले ही सिनेमाघरों में दस्तक देगी। टाइघर 3 को यशराज बैनर ईद के मौके पर रिलीज करेगा।