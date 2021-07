Salman Khan हैं 17 साल की बेटी के पापा? Tiger 3 एक्टर ने पहली बार बताई इस खुलासे की सच्चाई

Salman Khan has a Secret wife Noor and a 17-year-old daughter: बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान (Salman Khan) से इंटरव्यू के दौरान कई बार पूछा गया है कि आप शादी कब कर रहे हैं? ऐसे में सलमान खान हाल ही में अरबाज खान के टॉक शो 'पिंच सीजन 2' में गेस्ट के तौर पर दिखाई दिए। बुधवार को सलमान ने अपने भाई अरबाज खान के टॉक शो में भाग लिया। सलमान खान ने इस शो पर कई चौंकाने वाले खुलासे किए। Also Read - Bigg Boss 15 Promo: टीवी पर बैन होने से पहले OTT प्लेटफॉर्म पर बड़ा धमाका करेंगे Salman Khan, इन दिन देंगे दस्तक

अरबाज ने स्वीकार किया कि सोशल मीडिया पर ज्यादातर कमेंट्स पॉजिटिव होते हैं और कई काफी निराशाजनक होते हैं। बीते साल एक यूजर ने कमेंट करते हुए सलमान खान की सीक्रेट फैमिली का जिक्र किया था, जिसमें बताया गया था कि अभिनेता की एक पत्नी और एक 17 वर्षीय बेटी भी है। कमेंट में लिखा था, 'कहां छुपा बैठा है डरपोक। भारत में सब जानते हैं कि तू दुबई में अपनी बीवी नूर और 17 साल की बेटी के साथ है। भारत के लोग को कब तक मुर्ख बनाएगा।'

सलमान खान इस कमेंट को पढ़ने के बाद खुद हैरान थे और उन्होंने पूछा, 'यह किसके लिए है?' अरबाज ने सलमान से कहा कि ये कमेंट उनके लिए था। अभिनेता ने तब कहा, 'ये लोग बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं। यह सब बकवास है। मुझे नहीं पता कि उन्होंने किसके बारे में बात की है और उन्होंने कहां पोस्ट किया है। क्या ये इंसान सोच रहा है कि मैं इस कमेंट पर वाकई रिएक्ट करूंगा? भाई, मेरी कोई पत्नी नहीं है। मैं भारत में गैलेक्सी अपार्टमेंट में नौ साल की उम्र से रहता हूं। मैं इस व्यक्ति को जवाब नहीं चाहता हूं। पूरा भारत जानता है कि मैं कहां रहता हूं।'

वर्कफ्रंट की बात करें तो, सलमान खान इन दिनों कटरीना कैफ के साथ अपनी आने वाली फिल्म 'टाइगर 3' की शूटिंग व्यस्त हैं। रिपोर्ट्स की मानें, तो इस फिल्म में सलमान खान के साथ लीड रोल में इमरान हाशमी नजर आएंगे।