Salman Khan को अभी तक दिल से नहीं निकाल पाई हैं Sangeeta Bijlani, कहा, 'कुछ कनेक्शन...'

Sangeeta Bijlani on her equation with Salman Khan: बॉलीवुड फिल्म अदाकारा संगीता बिजलानी (Sangeeta Bijlani) ने हाल ही में सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) के साथ अपनी बॉन्डिंग पर खुलकर बात की है। 90 के दशक की खूबसूरत अदाकारा रहीं संगीता बिजलानी और सलमान खान के बीच अतीत में अफेयर की खूब खबरें रही। रिपोर्ट्स तो यहां तक की थी दोनों शादी भी करने वाले थे। मगर ऐन वक्त पर इन दोनों के बीच तनाव बढ़ गया। जिसके बाद संगीता बिजलानी और सलमान खान का रिश्ता शादी का मुकाम हासिल नहीं कर पाया। संगीता बिजलानी ने बाद में भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और क्रिकेटर मोहम्मद अजहरूद्दीन से शादी कर ली थी। Also Read - Salman Khan का दिल लूटने वाली ये 5 हसीनाएं नहीं बन पायीं खान परिवार की बहू, ऐश्वर्या से अलग होकर टूट गए थे भाईजान

हालांकि अदाकारा की ये शादी भी ज्यादा लंबा वक्त नहीं ठहर सकी और दोनों के बीच तलाक हो गया। इसके बाद संगीता बिजलानी और सलमान खान दोबारा दोस्त बने। दोनों के बीच दोस्ती का रिश्ता आज तक कायम है। एक्ट्रेस सलमान खान के घर होने वाले कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेती हैं। अब अदाकारा ने बॉम्बे टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में सलमान खान के साथ अपनी बॉन्डिंग पर बात करते हुए कहा कि कुछ रिश्ते कभी नहीं टूटते।

एक्ट्रेस ने कहा, 'कुछ कनेक्शन कभी नहीं खत्म होते। आपके पार्टनर या स्कूल के दोस्तों के बीच का प्यार कभी नहीं कम होता। जिंदगी में कई लोग आते हैं और जाते हैं। कभी भी कोई रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अतीत की कड़वाहट को अपने साथ लिए आगे बढ़ते जाएं। हम सभी एक वक्त पर मैच्योर होते हैं। मैं भी कभी बच्ची और मूर्ख थी। मैंने भी अपनी जिंदगी में कई उतार-चढ़ाव देखे। अब मैं बड़ी हो चुकी हूं। मेरी जिंदगी अनुभवों से भरी है।' Also Read - Karisma Kapoor, Mahima Choudhary से लेकर Anurag Kashyap सहित, इन 14 सेलेब्स ने तलाक लेने के बाद नहीं की दोबारा शादी, देखें लिस्ट

बता दें कि करण जौहर के चैट शो कॉफी विद करण में एक बार बतौर मेहमान आने के बाद खुद सलमान खान ने इस बात का खुलासा किया था कि एक बार तो उनकी शादी के कार्ड भी छप चुके थे। मगर फिर उनकी शादी नहीं हो पाई थी। Also Read - Somy Ali ने Salman Khan पर लगाया धोखा देने का आरोप, बताई ब्रेकअप की असली वजह