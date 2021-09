Shehnaaz Gill ने पुलिस को सुनाई Sidharth Shukla की मौत की रात की कहानी, बोलीं ‘मैं उसे उठाने की कोशिश...’ Shehnaaz Gill recorded her official statement to police: शहनाज गिल ने पुलिस को जानकारी दी है कि एक्टर को बुधवार शाम से ही सीने में दर्द महसूस हो रहा था।