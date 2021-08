Exclusive: Sidharth Malhotra ने Rashmika Mandanna स्टारर फिल्म Mission Majnu की रिलीज को लेकर दिया बड़ा इशारा !!

Sidharth Malhotra hints about release date of Rashmika Mandanna starrer his next film Mission Majnu: बॉलीवुड स्टार सिद्धार्थ मल्होत्रा (Sidharth Malhotra) इन दिनों अपनी अपमकिंग फिल्म शेरशाह (Shershaah) को लेकर बिजी हैं। फिल्म स्टार सिद्धार्थ मल्होत्रा अपनी इस फिल्म के प्रमोशन में जुटे हुए हैं। इसके अलावा उनकी आने वाली फिल्म मिशन मजनू (Mission Majnu) को लेकर भी लोगों के बीच खासा एक्साइटमेंट है। फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा के अपोजिट नेशनल क्रश के नाम से मशहूर साउथ फिल्म अदाकारा रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) नजर आने वाली है। सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म शेरशाह कोरोना काल की वजह से थियेटर्स की बजाए सीधा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही हैं। जबकि उनकी दूसरी फिल्म मिशन मजनू की रिलीज तारीख को लेकर अभी तक कोई जानकारी नहीं है। Also Read - अफेयर की खबरों के बीच Kiara Advani ने रयूमर्ड बॉयफ्रेंड Sidharth Malhotra संग दिए दिलकश पोज, बैकलेस चोली में दिखाया टशन

हाल ही में सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ बॉलीवुड लाइफ के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने इस बातचीत के दौरान इशारा दिया कि उनकी अगली फिल्म मिशन मजनू कब तक थियेटर पहुंचेगी। सिद्धार्थ मल्होत्रा से जब बॉलीवुड लाइफ ने इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, 'खैर, हम अभी भी मिशन मजनू की शूटिंग कर रहे हैं। ये अभी तक पूरी नहीं हुई है। ये एक स्पाई थ्रिलर है। इसकी ज्यादातर शूटिंग लखनऊ में हुई है। हमने कुछ हिस्सा मुंबई में भी शूट किया है। इस फिल्म (शेरशाह) के पूरे होने के बाद मैं इस फिल्म की शूटिंग दोबारा शुरू करूंगा। ये साल तो मुश्किल है। शूटिंग चल री है। फिलहाल आज के माहौल में चीजें काफी स्लो हैं। तो फिलहाल पहले शूटिंग खत्म हो जाए तो हमें आइडिया मिल जाएगा। पर इस साल मुश्किल लग रहा है।'

जिन्हें जानकारी नहीं हैं उन्हें बता दें कि ये फिल्म एक स्पाइ थ्रिलर ड्रामा है। फिल्म की कहानी एक हाई और इंटेंस मिशन पर है। फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा एक रॉ एजेंट के किरदार में दिखाई देने वाले हैं। जबकि रश्मिका मंदाना इस फिल्म के साथ अपना बॉलीवुड डेब्यू करने जा रही हैं। इसके अलावा वो सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म गुड बाय में भी नजर आएंगी।