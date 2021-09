Sidharth Shukla की अर्थी उठते देख मां के मुंह से निकले थे ये शब्द, करीबी सूत्र का दावा !!

Sidharth Shukla ’s mom Rita is in deep shock and pain: टीवी सीरियल स्टार और बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) के विनर सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) की मौत से हर कोई शॉक्ड है। टीवी स्टार की मौत से पूरी ग्लैमर इंडस्ट्री में सन्नाटा पसर गया है। सिद्धार्थ शुक्ला के जाने का गम सबसे ज्यादा उनकी मां के लिए असहनीय है। जो अपने बेटे के साथ मुंबई में रहती थी। सिद्धार्थ शुक्ला अपनी मां के सबसे छोटे बेटे थे। फिल्म स्टार सिद्धार्थ शुक्ला की तीन-भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनकी दो शादीशुदा बड़ी बहनें थी। सिद्धार्थ शुक्ला के पिता का निधन पहले ही हो चुका था। इसलिए वो ही अपनी मां रीता शुक्ला (Rita Shukla) का ख्याल रखते थे। सिद्धार्थ शुक्ला की अपनी मां के साथ बेहद प्यारी बॉन्डिंग थी। शायद ही कोई वो पल भूला हो जब बिग बॉस 13 के दौरान उनकी मां अपने बेटे से घर में मिलने आईं थी। Also Read - TV News of The Day: पंचत्तव में विलीन हुए Sidharth Shukla, Ankia Lokhande ने साधा Rhea Chakroborty पर निशाना

लंबे वक्त बाद जब दोनों ने एक दूसरे को देखा तो काफी देर तक सिद्धार्थ अपनी मां को निहारते ही रहे थे। सिद्धार्थ शुक्ला के लिए उनकी मां उनकी पूरी दुनिया थीं। ऐसा ही बिल्कुल उनकी मां के लिए भी था। अब अपने जवान बेटे की मौत से सिद्धार्थ शुक्ला की मां पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। टेलीचक्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिद्धार्थ शुक्ला की मां के करीबी एक सूत्र ने बताया कि वो अपने बेटे के जाने के गम से पूरी तरह टूट चुकी हैं। अपने जवान बेटे के मृत शरीर को देखकर वो बुरी तरह बिलख गई थीं। सूत्र के मुताबिक रीता शुक्ला ने कहा था कि उनका पूरा दिन और पूरी जिंदगी सिर्फ अपने बेटे के आसपास ही घूमती थी। अब उन्हें नहीं पता कि वो क्या करेंगी।

सिद्धार्थ शुक्ला की मां बुरी तरह से टूटी हुई हैं। साथ ही उनकी करीबी दोस्त शहनाज गिल का भी रो-रोकर बुरा हाल है। सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार के लिए आज का दिन किसी बुरे सपने की तरह है। बॉलीवुड लाइफ हिंदी भी दिवंगत अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला को याद करता है और अपनी श्रद्धांजलि देता है। साथ ही हम प्रार्थना करते हैं कि उनकी मां को इस असहनीय दुख से उबरने में भगवान मदद करें। Also Read - Sidharth Shukla ने Shehnaaz Gill को दी थी जिंदगी की ये 5 सीख, कहा था ‘कभी अकेला महसूस करो तो...’