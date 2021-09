फिटनेस फ्रीक थे Sidharth Shukla? जिम ट्रेनर ने कहा, 'वो क्रैश डाइट को लेकर...'

Sidharth Shukla's gym trainer said he was against any kind of crash dieting: टीवी सीरियल अभिनेता और बिग बॉस 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) अब हमारे बीच नहीं रहे। बीते दिन ही टीवी अभिनेता की मौत की खबर ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था। वो महज 40 साल के थे। सिद्धार्थ शुक्ला की अचानक हुई मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है। सिर्फ 40 साल की उम्र में सिद्धार्थ शुक्ला की हार्ट अटैक की वजह से हुई मौत को लेकर लोग हैरान हैं। इस बीच उनके हेक्टिक लाइफस्टाइल और हैवी वर्कआउट को लेकर मीडिया में बातें सामने आने लगी थी। बताया जा रहा था कि वो काफी हैवी वर्कआउट किया करते थे जिसका असर उनकी सेहत पर पड़ा। मगर इन रिपोर्ट्स पर अब सिद्धार्थ शुक्ला के जिम ट्रेनर सोनू चौरसिया (Sonu Chaurasia) ने चुप्पी तोड़ी है। Also Read - Sidharth Shukla Funeral Live Updates: सिद्धार्थ शुक्ला की अंतिम यात्रा के लिए सजाई गई एम्बुलेंस

सोनू चौरसिया ने इन रिपोर्ट्स का खंडन करते हुए साफ किया है कि वो किसी भी तरीके की ओवर एक्सरसाइज नहीं किया करते थे। उन्होंने कहा कि फिटनेस सिद्धार्थ शुक्ला की जिंदगी का तरीका था। वो बिल्कुल भी क्रैश डाइटिंग नहीं किया करते थे। वो काफी हेल्थी लाइफस्टाइल फॉलो किया करते थे। उन्हें घर का बना खाना खाना बहुत पसंद था। जिम ट्रेनर ने कहा सुबह को वर्कआउट किया करते थे जबकि शाम को कार्डियो करना पसंद किया करते थे।

ट्रेनर ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए कहा, 'ओवर एक्सर्शन सिर्फ उन्हीं लोगों को होता है जो अपने वर्कआउट में रेग्यूलर नहीं होते हैं। सिद्धार्थ के लिए तो ये जिंदगी का तरीका था। वो रोजाना वर्कआउट करते थे। वो उनकी तरह नहीं थे जो सिर्फ डाइट भी ट्रेन्ड के हिसाब से लेते हैं। वो बिल्कुल भी क्रैश डाइट नहीं करते थे। उन्हें घर का बना खाना खासकर अपनी मां के हाथ का खाना बहुत पसंद था।' सोनू चौरसिया ने बताया कि वो आखिरी बार उनसे 24 अगस्त को मिले थे। इसके बाद वो छुट्टी पर चले गए थे।

सिद्धार्थ शुक्ला को लगी थी एड़ी में चोट

सोनू चौरसिया ने इस इंटरव्यू में बताया कि सिद्धार्थ शुक्ला को एड़ी में चोट लगी थी। इसलिए वो 15 दिनों से वर्कआउट के लिए नहीं आ पा रहे थे। उन्हें डॉक्टर्स ने ही कुछ दिन आराम करने की सलाह दी थी। जिसकी वो दवाइयां खा रहे थे।