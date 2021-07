Athiya Shetty-KL Rahul के डेटिंग रयूमर्स पर बोले पापा Suniel Shetty, कहा, 'है न, वो दोनों...'

Suniel Shetty opens up on Athiya Shetty-KL Rahul dating rumours: बॉलीवुड फिल्म स्टार सुनील शेट्टी की बेटी अथिया शेट्टी और भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी केएल राहुल के इश्क की खबरें काफी दिनों से जोरों पर हैं। रिपोर्ट्स हैं कि ये दोनों कपल एक दूसरे को गुपचुप डेट कर रहे हैं। अपनी डेटिंग की खबरों पर इन दोनों सितारों ने अभी तक चुप्पी नहीं तोड़ी है। बावजूद इसके इनकी सोशल मीडिया पोस्ट्स फैंस के बीच इनके अफेयर की चिंगारी को हवा दे रही है। केएल राहुल इन दिनों इंग्लैंड में वर्ल्ड टेस्ट चैंपनियनशिप के लिए गए हुए हैं। दिलचस्प बात ये है कि इसी वक्त अथिया शेट्टी अपने भाई अहान शेट्टी के साथ इंग्लैंड में छुट्टियां बिताने गई हैं। Also Read - Suniel Shetty की बिल्डिंग को BMC ने किया सील? डेल्टा वेरिएंट मिलने की खबरों पर एक्टर ने तोड़ी चुप्पी

लंदन की सड़कों से कुछ दिनों पहले ही केएल राहुल और अहान शेट्टी की साथ में घूमते हुए तस्वीरें सामने आई थी। तभी से एक बार फिर अथिया शेट्टी और केएल राहुल की अफेयर की खबरों को दोबारा हवा मिल गई है। अब हाल ही में फिल्म स्टार सुनील शेट्टी ने बेटी अथिया शेट्टी के रयूमर्ड अफेयर पर चुप्पी तोड़ी है।

सुनील शेट्टी ने लीडिंग एंटरटेनमेंट पोर्टल के बात करते हुए इन दोनों के रिश्ते पर बात कही है। सुनील शेट्टी ने कंफर्म किया है कि उनकी बेटी अथिया शेट्टी अपने भाई अहान शेट्टी के साथ इंग्लैड घूमने गए हैं। जोकि केएल राहुल के भी अच्छे दोस्त हैं। सुनील शेट्टी ने कहा, 'हां वो इंग्लैंड में है लेकिन वो अहान के साथ है। भाई-बहन यहां घूमने गए हैं। बाकी आप उन्हीं से पूछ सकते हैं।'

अथिया शेट्टी और केएल राहुल के रिश्ते पर एक्टर ने कहा, 'मुझे लगता है कि इस बारे में बेहतर होगा कि आप उन्हीं दोनों से बात करें। जहां तक ​​विज्ञापन की बात है... मेरा मतलब है कि यह एक अंतरराष्ट्रीय ब्रांड है और उन्होंने उन दोनों को एंबेसडर के रूप में चुना है। मुझे लगता है कि वे एक साथ शानदार दिखते हैं। वो एक अच्छे कपल लगते हैं। हैं, ना? ब्रांड के लिए, मुझे कहना होगा, वे एक साथ अच्छे लगते हैं, विज्ञापन में (हंसते हुए)'