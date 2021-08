Rithvik Dhanjani on Breakup With Asha Negi: टीवी एक्टर और रिएलिटी शो सुपर डांसर चैप्टर 4 (Super Dancer Chapter 4) के होस्ट ऋत्विक धनजानी (Rithvik Dhanjani) और आशा नेगी (Asha Negi) कभी इंडस्ट्री की पसंदीदा जोड़ी में से एक थे। बीते साल दोनों का ब्रेकअप हो गया था। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में ऋत्विक के होस्ट ने आशा नेगी के साथ अपने ब्रेकअप के बारे में बात की है। लोकप्रिय शो 'पवित्र रिश्ता' में अपनी एक्टिंग के बाद घरेलू नाम बनने वाले ऋत्विक और आशा की 2011 में शो के सेट पर मुलाकात हुई थी। ऋत्विक ने अर्जुन दिग्विजय किर्लोस्कर का किरदार निभाया जबकि आशा ने पूर्वी किर्लोस्कर की भूमिका निभाई थी। Also Read - टीवी इंडस्ट्री पर राज करती हैं 'डस्की लुक' वाली ये 11 हसीनाएं, देखें फोटोज

ऋत्विक ने आशा और उनके रिश्ते पर एक चैट शो 'बाय इनवाइट ओनली सीजन 2' में बात की। उन्होंने कहा, 'मैं अपने स्टार्स को धन्यवाद देना शुरू नहीं कर सकता, न केवल उस रिश्ते के लिए और न केवल आशा के मेरे जीवन का हिस्सा होने के लिए बल्कि हर उस इंसान के लिए जो हम दोनों को एक साथ प्यार करता है। आज भी लोग मुझसे 'पवित्र रिश्ता' पर एक साथ बिताए समय के बारे में पूछ रहे हैं।'

ऋत्विक ने आगे कहा, 'मेरे प्यार का जश्न मनाया जाता है और इसके पंख अभी भी हैं। मैं एक सही जगह पर हूं और वो भी अच्छी जगह पर है। मैं उनके लिए शुभकामनाएं देता हूं।' उन्होंने आगे कहा, 'मुझे लगता है कि मेरे लाइफ में इन 9-10 सालों में मेरे साथ बहुत अच्छी चीजें थीं। इसने मुझे वह बनाया जो मैं हूं और उन्होंने मुझे एक अच्छा इंसान बनने में मदद की है। मैं उन्हें इसके लिए धन्यवाद नहीं दे सकता। वो समय वाकई में बहुत खूबसूरत था। अब हमारे पास शायद अलग-अलग रास्ते और जर्नी हैं। यही वह है जो मैं हर दिन जीता हूं।'

ऋत्विक और आशा के बीच ब्रेक-अप की अफवाहें लंबे समय से सुर्खियों में थी। यह सब तब शुरू हुआ जब कभी रोमांटिक तस्वीरें साझा करने वाले और सोशल मीडिया पीडीए में शामिल होने वाले जोड़े ने ऐसा करना बंद कर दिया। बाद में इस कपल ने खुद कन्फर्म किया कि वो अलग हो गए हैं।