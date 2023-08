Vivek Agnihotri Statement On Shah Rukh Khan And Karan Johar : बॉलीवुड फिल्ममेकर विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) अपनी फिल्मों के साथ ही अपने बेबाक बयानों के लिए भी जाने जाते हैं। विवेक अग्निहोत्री अक्सर कुछ ना कुछ ऐसा कहते हैं कि वह चर्चा में आ जाते हैं। इसके साथ ही विवेक अग्निहोत्री बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की आलोचना करने में पीछे नहीं हटते हैं। अब विवेक अग्निहोत्री ने डायरेक्टर करण जौहर (Karan Johar) और एक्टर शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) पर निशाना साधा है। इसके साथ ही विवेक अग्निहोत्री ने बताया है कि अब सिनेमा कैसा बन रहा है। आइए जानते हैं कि विवेक अग्निहोत्री ने क्या कहा है। Also Read - 'मुझे प्रोपेगैंडा करने का नशा हो गया है', Vivek Agnihotri ने आखिर क्यों कही ऐसी बात

विवेक अग्निहोत्री ने ट्रोल्स को लेकर की बात

विवेक अग्निहोत्री ने 'डीएनए' से बातचीत करते हुए खुद की ट्रोलिंग से लेकर सिनेमा के बारे में बात की है। विवेक अग्निहोत्री ने कहा कि वह उन ट्रोल्स से परेशान नहीं होतें जो उनके पुराने ट्वीट्स खोजकर लाते हैं और उन पर पाखंडी होने का आरोप लगाते हैं। वह उन लोगों को चॉकलेट का पैकेट भेजना चाहते हैं और उनका धन्यवाद देना चाहता हैं। क्योंकि इन लोगों ने बताया है कि वह बदल रहे हैं। विवेक अग्निहोत्री ने आगे कहा, 'जब आप 2024 या 2025 में दिल्ली फाइल्स के लिए मुझसे मिलेंगे, अगर मैं तब भी वही बातें कह रहा हूं, तो मुझे खुद पर शर्म आनी चाहिए। मैं ऐसी लाइफ नहीं जी सकता, जहां मैं रोज नहीं बदल सकता। हर दिन एक बदलाव के साथ नया दिन होता है। मैं एक स्थिर जिंदगी नहीं जीना चाहता हूं।'

विवेक अग्निहोत्री ने शाहरुख खान और करण जौहर को किया टारेगट

विवेक अग्निहोत्री ने कहा है कि अनुभव और उम्र के साथ सिनेमा के प्रति उनका नजारिया भी काफी बदला है। विवेक अग्निहोत्री ने कहा है कि ये पहली बार है कि उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की है और एक फिल्म निर्माता के रूप में देश को देखा है। इस दौरान उन्हें ये एहसास हुआ कि ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जो किसी ने कभी भी नहीं बताई हैं और उन्हें लगता है कि देश में फिल्ममेकर्स द्वारा किया गया ये सबसे बड़ा अपराध है। विवेक अग्निहोत्री ने कहा कि करण जौहर और शाहरुख खान के सिनेमा ने भारत के सांस्कृतिक ताने-बाने को विनाशकारी तरीके से नुकसान पहुंचाया है। उनका मानना है कि वास्तविक और ईमानदार कहानियां बताना जरूरी था जो कि अमिताभ बच्चन की फिल्म शहंशाह के बाद बंद हो गई हैं।