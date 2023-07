Koffee With Karan Video : बॉलीवुड इंडस्ट्री के मशहूर फिल्ममेकर करण जौहर (Karan Johar) का शो 'कॉफी विद करण' (Koffee With Karan) के अब तक कई सीजन आ चुके हैं और ये हमेशा चर्चा में रहे हैं। करण जौहर अपने शो पर आने वाले फिल्म स्टार्स से प्रोफेशनल लाइफ से लेकर पर्सनल लाइफ तक के सवाल करते हैं। जिसके चलते कई बार 'कॉफी विद करण' विवादों में आया है। अब करण जौहर के शो का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसको लेकर काफी बातें हो रही हैं। इस वीडियो में करण जौहर एक्ट्रेस बिपाशा बसु (Bipasha Basu) से एक्ट्रेस अमीषा पटेल (Ameesha Patel) को लेकर सवाल करते हैं। इस पर बिपाशा बसु ने अमीषा पटेल की बॉडी की तंज कसा है। आइए जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। Also Read - Gadar 2 की रिलीज से पहले फूटा अमीषा पटेल का गुस्सा, अनिल शर्मा की प्रोडक्शन टीम पर लगाए गंभीर आरोप

बिपाशा बसु ने अमीषा पटेल की बॉडी पर कही ये बात

करण जौहर के शो 'कॉफी विद करण' का एक पुराना वीडियो सुर्खियों में छाया हुआ है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि वह बिपाशा बसु से कहते हैं, 'अमीषा पटेल ने आपकी फिल्म जिस्म के बारे में कहा है कि वो ऐसी फिल्म में कभी काम नहीं करतीं क्योंकि उनकी दादी को ये पसंद नहीं आता है। इस पर आपका क्या कहना है?' करण जौर के इस सवाल पर बिपाशा बसु कहती है, 'अमीषा पटेल के पास ऐसी बॉडी नहीं है कि वो जिस्म जैसी कोई फिल्म कर सकें। मैं अमीषा पटेल को कभी जिस्म के लिए कास्ट नहीं करूंगी। इस फिल्म के लिए ऐसी वुमेन चाहिए जो टोटल पैकेज हो, सिर्फ बॉडी ही नहीं आपके पास वैसी पर्सनैलिटी भी होनी चाहिए। उनका तो पूरा फ्रेम ही गलत है। वो जिस्म में फिट नहीं होंगी।'

बिपाशा बसु के हिप्स पर अमीषा पटेल का कमेंट

करण जौहर आगे कहते हैं, 'अमीषा पटेल ने आपके हिप्स पर कमेंट किया था।' इस पर बिपाशा बसु कहती हैं, 'वो बड़े थे, मैं इसका बुरा नहीं मानती। मैं अमीषा पटेल का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं कि उन्होंने कहा कि मेरे हिप्स बड़े थे। अब ये छोटे हो गए हैं।'