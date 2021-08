When Tanuja slapped Dharmendra for flirting: बॉलीवुड इंडस्ट्री की जानी-मानी एक्ट्रेस तनुजा (Tanuja) ने धर्मेंद्र (Dharmendra) के साथ काम करने को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए। एक्ट्रेस ने यह भी बताया कि धर्मेंद्र उनके साथ फ्लर्ट कर रहे थे, तो उन्होंने अभिनेता को थप्पड़ जड़ दिया था और 'बेशरम' कहकर बुलाया था। 'शोले' एक्टर धर्मेंद्र ने बाद में तनूजा से माफी मांगी और तनूजा के कहा कि वो मुझे अपना भाई बना लें। शुरुआत में एक्ट्रेस हिचकिचा रही थीं लेकिन जब धर्मेंद्र ने उन्हें मना लिया, तो तनूजा ने राखी के तौर पर उनकी कलाई पर काला धागा बांधकर उन्हें अपना भाई बना लिया। Also Read - Super Dancer Chapter 4: Tanuja के बाद Karisma Kapoor बनेंगी शो की अगली गेस्ट, धांसू परफॉर्मेंस देख बढ़ाएंगी कंटेस्टेंट्स का उत्साह

यह तब हुआ जब तनुजा और धर्मेंद्र 1965 में 'चांद और सूरज' की शूटिंग कर रहे थे। उस समय अभिनेता की पहली पत्नी प्रकाश कौर से शादी हो चुकी थी। 2014 में फिल्मफेयर के साथ एक इंटरव्यू में दिग्गज एक्ट्रेस ने कहा, 'हम दुलाल गुहा की 'चांद और सूरज' की शूटिंग कर रहे थे। धर्मेंद्र और मैं दोस्तों के साथ पी रहे थे और हमने खूब मजे किए। उन्होंने मुझे अपनी पत्नी प्रकाश से भी मिलवाया। सनी (देओल) उस वक्त सिर्फ पांच साल के थे जबकि उनकी बेटी लाली करीब छह महीने की थी।

तनुजा ने आगे कहा, 'एक दिन उन्होंने मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की। मैंने उन्हें थप्पड़ जड़ दिया था और कहा 'बेशरम! मैं तुम्हारी पत्नी को जानती हूं और तुम मुझसे फ्लर्ट करने की हिम्मत कर रहे हो। शर्मिंदा होने के बाद धर्मेंद्र ने कहा था कि तनु, मेरी मां, सॉरी बोलता हूं! मुझे अपना भाई बना लें। मैंने यह कहकर मना कर दिया कि मैं अपने ही भाई (जयदीप) के साथ खुश हूं। काफी समझाने के बाद मैंने एक काला धागा लिया और उसकी कलाई पर बांध दिया।'