Exclusive: 35 साल की उम्र के बाद भी कैसे दिखें जवां? टीना थडानी ने खोला राज, फिटनेस सीक्रेट जान फटी रह जाएंगी आंखें!

Tina Thadani Beauty Secret: मॉडल और एक्ट्रेस टीना थडानी ने अपनी ब्यूटी और फिटनेस का राज खोला है. उन्होंने बताया कि कैसे 35 साल की उम्र के बाद भी जवां दिख सकते हैं.

Tina Thadani Fitness Secret: हर साल की तरह इस साल भी 7 अप्रैल को पूरी दुनिया 'वर्ल्ड हेल्थ डे' (World Health Day) मना रही है और जब बात फिटनेस की हो, तो बॉलीवुड और ग्लैमर इंडस्ट्री के सितारों का जिक्र ना हो ऐसा भले कैसे हो सकता है? क्योंकि सेलेब्स फैंस के लिए सबसे बड़े फिटनेस और ब्यूटी के इंस्पिरेशन होते हैं. ऐसे में 'वर्ल्ड हेल्थ डे 2026' के खास मौके पर बॉलीवुड लाइफ की टीम ने मशहूर एक्ट्रेस और मॉडल टीना थडानी (Tina Thadani) से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने दमकती स्किन और टोंड बॉडी का सीक्रेट रिवील किया. अगर आप भी 35 साल की उम्र के बाद जवां दिखना चाहते हैं, तो एक्ट्रेस के इन टिप्स को ट्राई कर सकते हैं.

इस एक्सक्लूसिव बातचीत में टीना थडानी (Tina Thadani Beauty Secret) ने न केवल अपने फिटनेस सीक्रेट्स शेयर किए, बल्कि उन्होंने आप तौर पर मेकअप को लेकर की जाने वाली गलतियों के बारे में बताया. इंटरव्यू के दौरान एक्ट्रेस ने न सिर्फ अपनी ग्लोइंग स्किन के राज से पर्दा हटाया बल्कि उन्होंने ये भी बताया कि #HumFitTohIndiaHit कैम्पेन को असल जिंदगी में कैसे उतारा जाए.

क्या मेकअप लगाकर सोना सही है?

इंटरव्यू के दौरान टीना थडानी से जब पूछा गया कि, 'क्या मेकअप लगाकर सोना सही है?' इस पर एक्ट्रेस ने जवाब देते हुए कहा, 'मुझे लगता है कि जितना कम हो उतना कम मेकअप करना बेहतर होता है और मेकअप लगाकार सोना स्किन के लिए बहुत ही बुरा है. यह आपकी स्किन के बैरियर को खराब कर देता है.'

मॉर्निंग वर्कआउट या लेट नाइट सेशन?

वहीं इस दौरान एक्ट्रेस से जब उनकी फिटनेस के बारे में बात करते हुए पूछा गया कि, 'फिट रहने के लिए वो क्या करती हैं मॉर्निंग वर्कआउट या लेट नाइट सेशन?' इस पर उन्होंने कहा, 'मैं सुबह वर्कआउट करना पसंद करती हूं क्योंकि मुझे लगता है कि सुबह-सुबह इसे निपटा लेना ही सही है. इससे मेरे पूरे दिन का मूड सेट हो जाता है. मैं काफी एक्साइटेड और पॉजिटिव फील करती हूं और फिर पूरे दिन जोश के साथ काम कर पाती हूं.'

क्या है टीना थडानी का स्किनकेयर सीक्रेट?

इंटरव्यू में एक्ट्रेस से उनके स्किनकेयर सीक्रेट के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने इस राज से पर्दा उठाते हुए बताया, कि उनका सुबह का सख्त रूटीन है. टीना ने अपने स्किनकेयर सीक्रेट के बारे में बताते हुए कहा, 'मैं सुबह उठते ही सबसे पहले केसर का पानी पीती हूं. इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो चेहरे पर चमक लाते हैं. इसके बाद मैं गर्म पानी में 'सेल्टिक साल्ट' और जैतून का तेल डालकर पीती हूं. मैं खाना बहुत अच्छा खाती हूं, नशा नहीं करती और हफ्ते में 5 दिन पिलेट्स से लेकर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तक सब करती हूं.'

उन्होंने आगे कहा कि, 'मैं बहुत ही हेल्दी लाइफस्टाइल जीती हूं और मुझे लगता है कि आप जो भी अंदर डालते हैं, वही आपके चेहरे पर दिखता है. आप अपनी बॉडी को धोखा नहीं दे सकते.'

कौन हैं टीना थडानी?

आपको बता दें कि, टीना थडानी एक मॉडल और एक्ट्रेस हैं. अक्सर उन्हें रैंप वॉक पर अपने हुस्न, फैशन और स्टाइल का जलवा दिखाते हुए देखा जा सकता है. इसके अलावा टीना को साल 2008 में आई फिल्म 'द मोल' में भी देखा गया था और 'ड्रिफ्टर्स अनारकली' फिल्म में भी काम कर चुकी हैं. हालांकि, वो चर्चा में रैपर और सिंगर हनी सिंह संग नजदीकियों को लेकर आई थीं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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