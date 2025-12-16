Diabetes पेशेंट को सोने से कितनी देर पहले लेना चाहिए आखिरी मील? Amitabh Bachchan भी फॉलो करते हैं ये सख्त रूल!

Amitabh Bachchan Diabetes Tips: हट्टे-कट्टे और बिल्कुल फिट दिखने वाले सेलेब्स भी कई बार कुछ गंभीर बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, जिसमें एक डायबिटीज भी है. अमिताभ बच्चन से लेकर सोनम कपूर तक इस लाइलाज बीमारी की गिरफ्त में हैं.

How To Control Diabetes: डायबिटीज (Diabetes) एक आम सी नजर आने वाली गंभीर बीमारी है, पर परहेज, डाइट फॉलो और कुछ मेडिसिन्स के जरिए कंट्रोल तो किया जा सकता है, लेकिन यह एक बार हो जाए तो खत्म नहीं होता है. इस बीमारी के शिकार सिर्फ आप जनता ही नहीं अपनी डाइट और फिटनेस का ध्यान रखने वाले कई सेलेब्स भी हो चुके हैं, जिसमें सदी के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) से लेकर फैशन और फिटनेस आइकन सोनम कपूर (Sonam Kapoor) तक का नाम शामिल है. हालांकि, वह कुछ सख्त रूल्स को फॉलो करके इसपर कंट्रोल पा लेते हैं, जिसमें खाने की टाइमिंग सबसे अहम है.

Diabetes में खाने के समय का ध्यान देना जरूरी क्यों?

दरअसल, डायबिटीज को कंट्रोल (How To Control Diabetes?) करने के लिए सिर्फ क्या खाना चाहिए? ही नहीं, बल्कि कब खाना चाहिए इसका ध्यान रखना भी बेहद जरूरी होता है. ऐसा इसलिए क्योंकि, खाने का सही समय इंसुलिन सेंसिटिविटी, हार्मोनल बैलेंस और मेटाबॉलिक हेल्थ को इफेक्ट करता है, जो बल्ड शुगर को बैलेंस रखने के लिए बेहद जरूरी है. ऐसे में जानते हैं कि, शुगर को कंट्रोल करने के लिए मरीजों को कब-कब खाना चाहिए और मील टाइमिंग क्यों जरूरी है?

समय पर खाने से ब्लड शुगर पर क्या असर होता है?

आपको बता दें कि, इंसानी शरीर में सर्केडियन रिदम नाम की एक इंटरनल क्लॉक होती है, जो बॉडी में ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है. ऐसे में जब आप तय समय पर खाना खाते हैं, तो ब्लड शुगर के अचानक बढ़ने या गिरने की परेशान से बचने में मदद मिलती है. वहीं कुछ लोग जिन्हें डायबिटीज की समस्या है और वह कभी देर रात खाना, कभी नाश्ता छोड़ देना तो कभी सोने के समय खाना खाने जैसी आदतें उनके शरीर में इंसुलिन रेजिस्टें को बढ़ाने का काम करती है.

कैसे करें ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर?

अक्सर ऐसा देखा जाता है कि, लोग भागदौड़ भरी जिंदगी में अपने खाने पीने का ध्यान ठीक से नहीं रखते कभी नाश्ता स्किप कर देते हैं, तो कभी डिनर लेकिन डायबिटीज के मरीजों के लिए ऐसा करना काफी परेशानी खड़ी करने वाला हो सकता है, क्योकिं शुगर के मरीजों के लिए नाश्ता दिन का अहम मील होता है. वहीं इन मरीजों को हर तीन से चार घंटे में कुछ न कुछ हेल्दी चीजें खाते रहना चाहिए ऐसा करने पर दवाओं का असर बेहतर होता है, एनर्जी बनी रहती है और ज्यादा भूख लगने से होने वाली ओवरईटिंग की समस्या कम होती है. वहीं अगर बात करें खाने के समय की तो, सुबह 8 बजे नाश्ता, दोपहर 1 बजे लंच और शाम करीब 7 बजे डिनर कर लेना चाहिए. ऐसा करने से शुगर के मरीजों की बॉडी नेचुलर इंसुलिन रिदम को फॉलो करता है.

सोने से कितनी देर पहले खाना चाहिए खाना?

वहीं अगर बात करें सोने से पहले खाने की टाइमिंग के बारे में तो डायबिटीज पेशेंट को बिस्तर पर जाने के करीब 3 घंटे पहले डिनर कर लेना चाहिए. ऐसा करने पर ओवरनाइट फास्टिंग होती है, फैट बर्न बढ़ता है और सुबह होने वाला शुगर स्पाइक कम होती है. बता दें कि, अमिताभ बच्चन और सोनम कपूर जैसे सेलेब्स भी डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए इसकी सख्त डाइट्स को फॉलो करते हैं.

