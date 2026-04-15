क्या निधि मेहरा के डिजाइन्स होंगे बॉलीवुड के अगले ट्रेंड? लहंगे से लेकर साड़ियों तक में दिखी 'हीरामंडी' वाली नजाकत

Nidhi Mehra Fashion Show: बॉलीवुड के जाने-माने डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की साल 2024 में रिलीज हुई फिल्म 'हीरामंडी' तो आप सभी को याद ही होगी. इस मूवी ने पर्दे पर अपनी ऐसी नवाबी नजाकत बिखेरी थी कि, हर कोई सितारों के शाही अंदाज और उनके कॉस्ट्यूम्स की बारीकी का दीवाना हो गया था, लेकिन अब उसी क्लासिक रॉयल्टी को फैशन इंडस्ट्री की जानी-मानी डिजाइनर निधि मेहरा ने अपने कलेक्शन में उतारा है. हाल ही में नोएडा में आयोजित एक फैशन शो के रैंप वॉक पर जब मॉडल्स डिजाइनर के कलेक्शन को पहनकर रैंप पर उतरीं तो शो में पुरानी दिल्ली और नवाबों वाली रूहानियत घुल गई.
लहंगे से साड़ियों तक में दिखी 'हीरामंडी' वाली नजाकत
12 अप्रैल 2026 को नोएडा में आयोजित इस फैशन शो में निधि मेहरा द्वारा डिजाइन किए गए एक से बढ़कर एक ड्रेसेज देखने को मिली. इस शो में वेस्टर्न से लेकर ट्रेडिशनल तक के डिजाइन्स देखने को मिले, हर ड्रेस अपने आप में बेहतरीन थी, लेकिन सभी की निगाहें निधि मेहरा के सारी और लहंगे के डिजाइन्स पर टिक गईं, जो संजय लीला भंसाली की 'हीरामंडी' की याद दिला रहे थे. निधि मेहरा के डिजाइन्स ने लोगों के मन में हलचल मचा दी है और अब लोग ये जानना चाहते हैं कि, क्या निधि मेहरा के डिजाइन्स बॉलीवुड के अगले ट्रेंड में शामिल होंगे.
कौन हैं निधि मेहरा?
आपको बता दें कि, निधि मेहरा फैशन इंडस्ट्री की एक मशहूर डिजाइनर हैं, जिन्होंने इस फील्ड में अपना करियर बनाने के लिए अपने परिवार की परंपरा को दरकिनार किया और कई मुसीबतों का सामना करने के बाद वो आज इस मुकाम पर पहुंची हैं. उन्होंने बताया कि, उनकी फैमिली में सभी लोग अच्छी-अच्छी पोस्ट्स पर हैं, कोई टीजर है, कोई प्रोफेसर हैं या फिर कोई सरकारी नौकरी में है, लेकिन उन्होंने नौकरी की परंपरा से हटकर सोचा और अपनी फैशन डिजाइनिंग के पैशन को अपना करियर बना लिया और इस जर्नी में उनके पति ने उनका पूरा साथ दिया.
निधि मेहरा का क्या है सक्सेस मंत्र?
फैशन डिजाइनर निधि मेहरा ने इस दौरान अपनी सक्सेस का मंत्र भी बताया. उन्होंने कहा कि, हर इंसान की सफलता तब होती है, जब उसे बेइज्जती और अपमान से गुजरना पड़ता है. अगर किसी इंसान की जिंदगी में अपमान और बेइज्जती है तो यकीनन वह सफलता की ओर बढ़ने वाला है या फ्यूचर में बढ़ेगा. निधि ने बताया कि, उन्होंने खुद अपने करियर की शुरुआत में फैशन शो तक आने में तमाम बेइज्जती और अपमान के साथ बहुत कुछ झेला है और तब जाकर इस मुकाम तक पहुंची हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…
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