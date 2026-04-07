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World Health Day: दिनभर की थकान दूर करने के लिए क्या करती हैं लक्ष्मी अग्रवाल? वर्ल्ड हेल्थ पर खोला राज

World Health Day: 7 अप्रैल 2026 को दुनिया भर में वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया. इस खास मौके पर एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी अग्रवाल ने भी अपने हेल्थ से जुड़ी कई बातें शेयर की. साथ ही बताया कि, वो दिनभर थकान को दूर करने के लिए क्या करती हैं.

By: Sadhna Mishra  |  Published: April 7, 2026 11:58 PM IST

World Health Day: दिनभर की थकान दूर करने के लिए क्या करती हैं लक्ष्मी अग्रवाल? वर्ल्ड हेल्थ पर खोला राज
लक्ष्मी अग्रवाल ने बताया अपनी फिटनेस का राज

Exclusive With Laxmi Agarwal: हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी बॉडी के लिए लोगों के बीच जागरुकता फैलाने के लिए हर साल 7 अप्रैल 2026 को दुनिया भर में वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है. ऐसे में इस खास दिन पर देश की सबसे चर्चित एडिस अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी अग्रवाल से बॉलीवुड लाइफ की टीम ने खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी के उस पन्ने को पलटा, जिसका वास्ता आपकी और हमारी दिमागी सेहत से है. जब पूरी दुनिया जिम और डाइट की बात कर रही है, तब लक्ष्मी ने थकान दूर करने का एक ऐसा सीक्रेट शेयर किया है, जो शरीर को नहीं बल्कि मन को भी सुकून देता है. तो चलिए जानते हैं लक्ष्मी अग्रवाल का वो खास वेलनेस मंत्र क्या है, जिससे वो अपने पूरे दिन की थकान को मिनटों में दूर करती हैं.

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थकान दूर करने के लिए क्या करती हैं लक्ष्मी अग्रवाल?

वर्ल्ड हेल्थ डे के खास मौके पर लक्ष्मी अग्रवाल ने बॉलीवुड लाइफ से खास बातचीत की. इस इंटरव्यू में उन्होंने अपने एसिड अटैक से लेकर अपनी हेल्थ तक के बारे में खुलकर बात की. वहीं इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि, पूरे दिन काम करने के बाद रात में जब वो थक जाती हैं, तो उस थकान को दूर करने के लिए क्या करती हैं? इस पर लक्ष्मी अग्रवाल ने ऐसा जवाब दिया जो न सिर्फ शरीर को बल्कि मन को भी सुकून देता है. आइए जानते हैं लक्ष्मी ने ऐसा क्या बताया...

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About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
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