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सिर्फ 10 मिनट में कैसे बनती है फौलादी बॉडी? Milind Soman ने बताया 60 में 25 जैसा फिट रहने का मंत्र

Fitness Tips: एक्टर और मॉडल मिलिंद सोमन ने 18 मार्च 2026, बुधवार को नई दिल्ली में आयोजित WION वर्ल्ड पल्स समिट में हिस्सा लिया. इस इवेंट में उन्होंने 60 की उम्र में 25 जैसी फिटनेस का मंत्रा शेयर किया वो भी 10 मिनट में...

By: Sadhna Mishra  |  Published: March 19, 2026 6:13 PM IST

सिर्फ 10 मिनट में कैसे बनती है फौलादी बॉडी? Milind Soman ने बताया 60 में 25 जैसा फिट रहने का मंत्र
60 की उम्र 25 की फिटनेस कैसे पाएं?

WION World Pulse 2026: आज के दौर में जहां ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि, फिट बॉडी के लिए घंटों जिम में पसीना बहाना जरूरी है, वहीं 60 साल के सुपरमॉडल और एथलीट मिलिंद सोमन (Milind Soman) ने एक बार फिर से फिटनेस की परिभाषा बदल दी है. 18 मार्च 2026, बुधवार को नई दिल्ली में आईटीसी मौर्या में आयोजित 'WION वर्ल्ड पल्स 2026' (WION World Pulse 2026) में मिलिंद ने अपनी सेहत और फिटनेस का वो राज (Milind Soman Fitness Secret) खोला, जो सुनने में बहुत आसान है लेकिन असरदार भी और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि, इसके लिए घंटों जिम में पसीना बहाने की जरूरत भी नहीं है.

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10 मिनट की एक्सरसाइज और कमाल का रिजल्ट

'WION वर्ल्ड पल्स 2026' में हेल्थकेयर पर हुई एक चर्चा के दौरान मिलिंद (Milind Soman) ने बताया कि, वो जिम नहीं जाते हैं. आगे उन्होंने अपना जो फिटनेस मंत्र बताया हो काफी हैरान कर देने वाला है. दरअसल, एक्टर ने कहा कि, वो दिन में सिर्फ 10 मिनट एक्सरसाइज करते हैं और उनका मानना है कि फिट रहने के लिए इतना काफी है. मिलिंद ने कहा, 'मैं रोज एक्सरसाइज करता हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि अच्छी आदतों की कंसिस्टेंसी ही आपको हेल्थी रखती है. मैं सिर्फ 10 मिनट वर्कआउट करता हूं, जो कोई भी कर सकता है.'

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मिलिंद सोमन ने लोगों को क्यों कहा बेवकूफ?

बातचीत के दौरान जब लोगों के बहानों के बारे में पूछा गया, तो मिलिंद ने इसपर दो-टूक बात कही. उन्होंने कहा, 'अगर लोग बहाने बना रहे हैं, तो यह उनकी समस्या है. मैं यहां किसी को मनाने नहीं आया हूं. आज हर कोई जानता है कि, सेहत जरूरी है. अगर आपको यह भी बताने की जरूरत पड़े, तो आप सच में बेवकूफ हैं.' फिटनेस के लिए जाने जाने वाले मिलिंद का मैसेज साफ था कि, लोगों को पता है कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, फिर भी वो उसे नजरअंदाज करते हैं. कमी जानकारी की नहीं बल्कि अनुशासन की है.

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मिलिंद ने दी ये चेतावनी

मिलिंद सोमन ने यह भी चेतावनी दी कि जो लोग सालों से अपनी हेल्थ को नजरअंदाज कर रहे हैं या किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, उनके लिए वापसी का रास्ता इतना आसान नहीं होता. जब शरीर एक क्रिटिकल स्टेज पर पहुंच जाता है, तब उसे ठीक करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत और मेडिकल मदद की जरूरत होती है. इसलिए उन्होंने 'प्रिवेंटिव केयर' पर जोर दिया.

इस दौरान उन्होंने तंज कसते हुए कहा, 'आजकल इंसान की कल्पना शक्ति का सबसे ज्यादा इस्तेमाल बहाने बनाने के लिए होता है. आप उस इंसान को क्या कहेंगे जो सिगरेट का पैकेट उठाता है जिस पर लिखा है कि, 'यह आपको मार देगा' और फिर भी उसे जला लेता है?' ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी के साथ बने रहिए.

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About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
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