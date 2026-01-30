Mardaani 3 Review: फिर शिवानी शिवाजी रॉय बनकर गरजी Rani Mukherjee, एक्शन और सस्पेंस से भरपूर 'मर्दानी 3' का असली विलेन कौन?

Mardaani 3: रानी मुखर्जी की 'मर्दानी' फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त यानी 'मर्दानी 3' रिलीज हो चुकी है. फिल्म में एक्शन, थ्रिल और सस्पेंस का फुल डोज है, लेकिन कहानी और विलेन वो नहीं जैसा ट्रेलर देखकर अंदाजा लगाया जा रहा था.

Mardaani 3 Review: जब-जब रानी मुखर्जी (Rani Mukherjee) वर्दी पहनकर पर्दे पर शिवानी शिवाजी रॉय बनकर एंट्री लेती हैं, तो स्क्रीन पर सिर्फ सिनेमा नहीं, बल्कि एक जज्बा नजर आता है और वही जज्बा, जोश और एक्शन अवतार एक बार फिर सिनेमाघरों में देखने को मिल रहा है. 'मर्दानी 3' (Mardaani 3) के साथ अपने उसी बेबाक और निडर इमेज के साथ एक्ट्रेस वापस लौट आई हैं. रूह कंपा देने वाले 'मर्दानी 3' का ट्रेलर देखने के बाद से ही लोग इस मूवी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थो जो, 30 जनवरी 2026 को खत्म हो गया. रानी मुखर्जी (Rani Mukherjee Movie) की 'मर्दानी 3' (Mardaani 3 Review) अब सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है. तो चलिए जानते हैं ये फिल्म कैसी हैं?

फिल्म : मर्दानी 3

कास्ट : रानी मुखर्जी, मल्लिका प्रसाद सिन्हा, मिखाइल यावलकर, जानकी बोड़ीवाला और जीशु सेनगुप्ता

डायरेक्टर : अभिराज मिनावाला

रिलीज डेट : 30 जनवरी 2026

रेटिंग : 3.5

