Na Jane Kaun Aa Gaya Movie Review: प्यार, धोखा या सिर्फ एक अहसास? 'ना जाने कौन आ गया' में देखें आज के दौर की मोहब्बत का असली चेहरा

Movie Review: आज की पीढ़ी के प्यार और रिश्ते के पीछे की असली सच्चाई को बयां करती फिल्म 'ना जाने कौन आ गया' 6 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. ऐसे में आइए जानते हैं ये मूवी कैसी है?

फिल्म : 'ना जाने कौन आ गया'

स्टारकास्ट : जतिन सरना, मधुरिमा रॉय, प्रणय पचौरी

डायरेक्टर : विकास अरोड़ा

राइटर : अमाल सिंह और विकास अरोड़ा

प्रोड्यूसर : पूजा अरोड़ा विपुल धवन

रिलीज डेट : 6 मार्च 2026

रेटिंग : 3

Na Jane Kaun Aa Gaya Movie Review in Hindi: आज के दौर में रिश्ते जितनी जल्दी बनते हैं उससे भी दोगुनी तेजी से या तो टूट जाते हैं या फिर इनमें दरार आ जाती है. साथ होते हुए भी दोनों के बीच दूरियां होती हैं. ऐसे ही प्यार, दूरियां और अकेलेपन की कहानी को बयां करती फिल्म 'ना जाने कौन आ गया' दर्शकों के बीच आ रही है. जो सिर्फ दो किरदारों की कहानी नहीं, बल्कि उस 'खालीपन' का आईना है जिसे हम अक्सर रिलेशनशिप स्टेटस के पीछे छुपा लेते हैं.

