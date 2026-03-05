ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • Movie Reviews
  • Na Jane Kaun Aa Gaya Movie Review: प्यार, धोखा या सिर्फ एक अहसास? 'ना जाने कौन आ गया' में ...

Na Jane Kaun Aa Gaya Movie Review: प्यार, धोखा या सिर्फ एक अहसास? 'ना जाने कौन आ गया' में देखें आज के दौर की मोहब्बत का असली चेहरा

Movie Review: आज की पीढ़ी के प्यार और रिश्ते के पीछे की असली सच्चाई को बयां करती फिल्म 'ना जाने कौन आ गया' 6 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. ऐसे में आइए जानते हैं ये मूवी कैसी है?

By: Sadhna Mishra  |  Published: March 5, 2026 4:24 PM IST

Na Jane Kaun Aa Gaya Movie Review: प्यार, धोखा या सिर्फ एक अहसास? 'ना जाने कौन आ गया' में देखें आज के दौर की मोहब्बत का असली चेहरा
कैसी है 'ना जाने कौन आ गया' फिल्म?

फिल्म : 'ना जाने कौन आ गया'
स्टारकास्ट : जतिन सरना, मधुरिमा रॉय, प्रणय पचौरी
डायरेक्टर : विकास अरोड़ा
राइटर : अमाल सिंह और विकास अरोड़ा
प्रोड्यूसर : पूजा अरोड़ा विपुल धवन
रिलीज डेट : 6 मार्च 2026
रेटिंग : 3

Also Read
19 minute 34 second viral video जैसी वीडियो बनाने वालों की गर्दन पर लटकी तलवार, सरकार ने टेढ़ी की आंख, अब पड़ेंगे डंडे

Na Jane Kaun Aa Gaya Movie Review in Hindi: आज के दौर में रिश्ते जितनी जल्दी बनते हैं उससे भी दोगुनी तेजी से या तो टूट जाते हैं या फिर इनमें दरार आ जाती है. साथ होते हुए भी दोनों के बीच दूरियां होती हैं. ऐसे ही प्यार, दूरियां और अकेलेपन की कहानी को बयां करती फिल्म 'ना जाने कौन आ गया' दर्शकों के बीच आ रही है. जो सिर्फ दो किरदारों की कहानी नहीं, बल्कि उस 'खालीपन' का आईना है जिसे हम अक्सर रिलेशनशिप स्टेटस के पीछे छुपा लेते हैं.

Also Read
'ये बुरे सपने जैसा', Nick Jonas ने पत्नी प्रियंका चोपड़ा संग बेडरूम सीक्रेट्स का किया खुलासा, क्यों कही ये बात

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
Tags Entertainment News Jatin Sarna Madhurima Roy Na Jane Kaun Aa Gaya Prannoy Pachauri