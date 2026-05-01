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Raja Shivaji Review: जबरदस्त एक्शन और धांसू डायलॉग्स से पैक है रितेश देशमुख की फिल्म, खड़े हुए दर्शकों के रोंगटे

Raja Shivaji Review: बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख, जेनेलिया देशमुख, विद्या बालन, अभिषेक बच्चन और संजय दत्त की मराठी फिल्म 'राजा शिवाजी' रिलीज हो चुकी है. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं ये फिल्म कैसी है.

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By: Shivani Duksh | Published: May 1, 2026 7:12 PM IST
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Raja Shivaji Review

Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख (Riteish Deshmukh) ने एक लंबे समय बाद बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दी है. इस बार सबको हंसाने वाले रितेश देशमुख देशभक्ति की कहानी सुनाने निकले हैं. इनकी फिल्म 'राजा शिवाजी' (Raja Shivaji) बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो चुकी है. फिल्म में रितेश देशमुख के अलावा जेनेलिया देशमुख, विद्या बालन, संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, सचिन खेडेकर, भाग्यश्री, सलमान खान, फरदीन खान जैसे सितारे भी नजर आए हैं. इन सभी सितारों ने मिलकर मराठा, मुगल और बीजापुर का साम्राज्य गढ़ा है. अगर आप ये फिल्म देखने के मन बना रहे हैं तो हमारी ये रिपोर्ट आपके लिए हैं. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि फिल्म 'राजा शिवाजी' की कहानी आखिर क्या है और इस फिल्म में क्या क्या चीजें खास हैं.

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Raja Shivaji X Review: रितेश देशमुख की मच अवेटेड फिल्म 'राजा शिवाजी' आज सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. इसी बीच फिल्म में सलमान खान के केमियो ने सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया है.

रेटिंग: ⭐⭐⭐⭐(4)
फिल्म रिव्यू : रितेश देशमुख
निर्देशक : प्रियदर्शन
कास्ट : रितेश देशमुख, जेनेलिया देशमुख, विद्या बालन, अभिषेक बच्चन, सचिन खेडेकर, भाग्यश्री, फरदीन खान, महेश मांजरेकर, संजय दत्त, जितेंद्र जोशी, अमोल गुप्ते
अवधि : 3 घंटे 15 मिनट

फिल्म 'राजा शिवाजी' की कहानी क्या है?

फिल्म 'राजा शिवाजी' की कहानी शुरू होती है शिवाजी के बचपन से जब नन्हें शिवा के पिता को बीजापुर के सुल्तान के इशारे पर अगवा कर लिया जाता है. ये काम करने वाले शख्स का नाम है अफजल खान, जिसका किरदार संजय दत्त ने बखूबी निभाया है. सत्ता के इस खेल के बीच शिवाजी और उसका भाई अलग-अलग जगहों पर पलते हैं. बड़े होते होते, अफजल शिवाजी के भाई की जान ले लेता है. जिसके बाद शुरू होता है बदले का खेल… अब बदला लेने के लिए शिवाजी कैसे अफजल खान को अपने जाल में फंसाते हैं, यही फिल्म की कहानी है. फिल्म 'राजा शिवाजी' के डायलॉग आपके रोंगटे खड़े कर देंगे.

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Raja Shivaji Advance Booking: रितेश देशमुख की बिग बजट मच अवेटेड फिल्म 'राजा शिवाजी' सिनेमाघरों में दस्कत देने से चंद कदम दूर है. ऐसे में इसकी एडवांस बुकिंग शुरू कर दी गई है, जिसमें इसने झंडे गाड़ दिए हैं.

कैसी है फिल्म 'राजा शिवाजी' के सितारों की परफॉर्मेंस

फिल्म 'राजा शिवाजी' में आपको तगड़ी स्टारकास्ट देखने को मिलती है. रितेश देशमुख से लेकर संजय दत्त तक, हर किसी ने अपने किरदार पर बारीकी से काम किया है. जहां विद्या बालन बीजापुर की बेगम बनकर जहर उगलती दिखीं वहीं अभिषेक बच्चन के ताबड़तोड़ एक्शन ने दिल जीत लिया. फिल्म में सलमान खान के कैमियो के बारे में तो हर कोई बात कर रहा है. हालांकि किसी ने नोटिस नहीं किया कि फिल्म 'राजा शिवाजी' में बोमन ईरानी ने भी एक छोटा सा किरदार निभाया है. फकीर बाबा बनकर बोमन ने ही ऐलान किया था कि अब अफजल की खैर नहीं… हालांकि फिल्म सेकेंड हाफ के बाद थोड़ी बोझिल लगने लग जाती है. इस दौरान फिल्म के एक्शन ने कहानी को डूबने से बचा लिया.

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Raja Shivaji controversy: 'राजा शिवाजी' एक्टर रितेश देशमुख ने बीजेपी कार्यकर्ता सुरेश नखुआ के आरोपों का करारा जवाब दिया है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

क्या होने वाला है फिल्म 'राजा शिवाजी' का फाइनल वर्डिक्ट?

अब आप सोच रहे होंगे कि फिल्म 'राजा शिवाजी' को देखा जाना चाहिए या फिर नहीं... अगर आप इतिहास के पन्नों को पलटने में दिलचस्पी रखते हैं तो ये फिल्म आपके लिए है. फिल्म में स्वराज को बड़े ही प्यार से दिखाया गया है. 100 करोड़ के बजट की इस फिल्म की कहानी पर अच्छे से रिसर्च की गई है. ऐसे में फिल्म 'राजा शिवाजी' की बारिकियां आपको पसंद आएंगी. अगर आप एक्शन फिल्म देखने के शौकीन नहीं हैं तो आपको फिल्म 'राजा शिवाजी' से बचना चाहिए. हालांकि एक बात तय है कि फिल्म 'राजा शिवाजी' जैसी फिल्म आपको इस भीड़भाड़ भरी जिंदगी में कुछ तो सबक देकर जाएगी. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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