वायरल हुआ 1 मिनट 6 सेकेंड का वीडियो, जिसे देखकर खड़े हो जाएंगे आपके रोंगटे...

1 Minute 6 Second Video Viral: सोशल मीडिया पर इस समय 1 मिनट 6 सेकेंड का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, इस वीडियो को देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे. इस वीडियो ने लोगों का दिल दहला दिया है.

1 Minute 6 Second Border 2 Video Viral: सोशल मीडिया पर इन दिनों वीडियोज का वायर होना कोई बड़ी बात नहीं है. आए दिन कोई न कोई वीडियो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचती रहती है. इस समय भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर धमाल मचा रही है. लोग इस एक मिनट और 6 सेकेंड की वीडियो को बार बार देख रहे हैं. अब आप कहेंगे कि यहां हम किस वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं. ये वायरल वीडियो फिल्म बॉर्डर 2 के सेकेंड हाफ से लिया गया है. फिल्म के क्लाइमेक्स में कुछ ऐसा दिखाया गया है जिसे देखकर आपका दिल भी हदल जाएगा. अब ये तो हर कोई जानता है कि सनी देओल (Sunny Deol) की फिल्म फिल्म 'बॉर्डर 2' (Border 2) का खुमार लोगों के सिर पर चढ़कर बोल रहा है. फैंस सिनेमाघरों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगाकर इस फिल्म को देखने जा रहे हैं. सिनेमाघरों में जय श्री राम के नारे लग रहे हैं. हाल ये हो चुका है कि लोगों ने अब सनी देओल की फोटोज को दूध से नहला रहे हैं. इसी बीच बॉर्डर 2 की ये वीडियो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है.

क्या है इस वीडियो के वायरल होने का राज?

इस वीडियो में वरुण धवन खून से लथपथ अपने घुटनों के बल बैठे नजर आ रहे हैं. इसी बीच एक पाकिस्तानी आर्मी अफसर वरुण धवन के पास पहुंचता है. जैसे ही अफसर वरुण धवन की जान लेने की कोशिश करता है वैसे ही वरुण धवन जबरदस्त डायलॉगबजी करते हैं. इसी बीच सनी देओल आकर इस शख्स का सिर तोप से उड़ा देते हैं. सीन में इतना भयानक नजारा देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए हैं. फैंस का कहना है कि ये सीन फिल्म बॉर्डर 2(Border 2) का सबसे खतरनाक सीन है. यही वजह है जो लगातार सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रही है.

हो रही है वरुण धवन की खूब तारीफ

आपको बता दें बॉर्डर 2 के रिलीज होने से पहले लोगों ने वरुण धवन को खूब ट्रोल किया था. लोगों का कहना था कि फिल्म में वरुण धवन ने घटिया एक्टिंग की है. हालांकि फिल्म रिलीज होते ही फैंस की ये गलतफहमी दूर हो चुकी है. लोग अब वरुण धवन के काम की खूब तारीफ कर रहे हैं. फिल्म में वरुण धवन ने बहुत ही सीरियस कैडेट का रोल प्ले किया है. हर एक सीन में वरुण धवन ने दमदार एक्टिंग की है. वहीं सनी देओल के डायलॉग्स को लगातार सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहे हैं.

