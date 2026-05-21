Essel Group completes 100 years: Zee के आगे OTT तो बच्चा है बच्चा, फेम के मामले में आज भी है 'लल्लनटॉप'

Essel Group completes 100 years: आज का दिन Essel Group के लिए बेहद खास है. आज Essel Group ने 100 साल का सफर पूरा कर लिया है. इस खास मौके पर हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे Zee ने ओटीटी के आने से भी पहले बवाल मचाया था.

100 years of Essel Group: Before streaming apps dominated screens, ZEEL was already leading India’s entertainment revolution

100 years of Essel Group: आज के समय में हर कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को देखना पसंद करता है. एक जमाना था जब ओटीटी की जगह टीवी का बोलबाला हुआ करता था. स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स से पहले हर कोई केबल चैनलों के सहारे समय बिताया करता था. बहुत से लोगों के घर में तो चौबीस घंटे टीवी चलाता था. ये ऐसा दौर था जब दर्शकों के पास बेहद सीमित ऑप्शन मौजूद थे. आपको जानकर हैरानी होगी कि 1980-1990 के दौरान टेलीविजन केवल दूरदर्शन को ही भाव दिया जाता था. इस दौरान जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस ने इस क्षेत्र में कदम रखा. ये नया चैनल नए-नए शोज और आइडिया के साथ टीवी पर उतरा था. कुछ समय में ही लोग इन शोज के फैन बन गए. समय के साथ चैनल्स का माहौल बदले लगा. 1992 में जी टीवी लॉन्च किया गया था. ये वो समय था जब भारत की अर्थव्यवस्था खुल रही थी. देश में सैटेलाइट टेलीविजन घरों तक पहुंचने लगा था. अब लोग कुछ नया देखना चाहते थे. जी को ये बात समझ आई. यही वजह है कि अपने नए शोज के जरिए जी चैल बहुत आगे निकल गया. ये सारे शोज दूरदर्शन के पारंपरिक शोज से बहुत अलग थे. जी को पता था कि मिडिल क्लास का इंसान क्या सोच रखता है.

Essel Group ने शुरू किया एक नया दौर

जी ने एक के बाद एक पारिवारिक ड्रामा, कॉमेडी शो और संगीत कार्यक्रमों को लॉन्च किया. कई परिवारों के लिए, टेलीविजन सूचना का साधन नहीं, बल्कि खुश रहने की वजह भी बन चुका था. जी के शोज की कहानी नई थी जो कि नई सोच को दिखाती थी. जी के फेम का अंदाजा इस बात से लगा सकता है कि बॉलीवुड सितारे ने भी ZEEL के चैनल को अहमियत देनी शुरू कर दी थी. संगीत काउंटडाउन और फिल्म प्रीमियर का चलन जी ने ही शुरू किया था. जैसे ही जी हिट हुआ वैसे ही मार्केट में नए नए चैल खुलने लग गए. समय के साथ निजी चैनल बाजार में आए और इनके बीच टीआरपी की होड़ शुरू हो गई.

Essel Group बना ब्रैंड

आज के समय में ZEEL एक ब्रॉड बन चुका है. जी ने दर्शकों को मौका दिया कि वो और भी चीजों को एक्सप्लोर कर सकें. ZEEL ने 2000 के दशक में हिट होकर एक नई जंग का आगाज कर दिया था. कहना गलत नहीं होगा कि आज के समय में लोगों को कंटेंट देखने की आदत जी ने ही लगाई है. ये वो दौर था जब ओटीटी के बारे में किसी को कोई आईडिया था. उस समय से जी सारे चैनल्स को टक्कर दे रहा है . एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…