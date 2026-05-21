Essel Group completes 100 years: किसी गोला बारूद से कम नहीं है Zee TV का एक-एक किरदार, इंडस्ट्री में चलती थी धाक

Essel Group completes 100 years: आज का दिन Essel Group को चाहनेवालों के लिए बेहद खास है. Essel Group ने अपने 100 साल के सफर को पूरा कर लिया है.

How Zee entered Indian homes and made viewers deeply attached to TV characters

100 years of Essel Group: आज का दिन Essel Group के लिए बहुत खास है. आज Essel Group ने अपे 100 साल के सफर को पूरा कर डाला है. इस खास मौके पर हर कोई Essel Group के बारे में बात कर रहा है. 1990 के दशक में टीवी की पहचान बहुत अलग थी. दूरदर्शन के अलावा कोई भी चैनल लोगों के पास नहीं हुआ करता था. यही वजह है कि लोगों के पास ऑप्शन बहुत कम होते थे. उसके बाद 1990 के दशक में Essel Group ने कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया. जल्द ही जी टीवी घर घर में फेमस हो गया. इस टीवी चैनल के आने के बाद धीरे-धीरे हालात बदलने लगे. लोग जी टीवी के किरदारों के साथ जुड़ने लगे. कुछ किरदार तो बेहद लोकप्रिय हो गए. ये टीवी की दुनिया में एक बड़ा बदलाव था. जैसे सीरियल हम पांच ने आते ही टीआरपी की रेस में दौड़ना शुरू कर दिया था.

आनंद माथुर का चला जादू

उस जमाने में आनंद माथुर ने पांच बेटियों का पिता बनकर लोगों को खूब हंसाया था. इस शो को लोग सिर्फ कॉमेडी के लिए ही शो नहीं देखते थे, बल्कि लोग शो की बेटियों से रिलेट करने लगे थे. शो में हर किरदार बहुत अलग था. ये टीवी की दुनिया का पहला महिला-केंद्रित शो के नाम से भी जाना जाता है. ZEEL के इस शो में दोस्ती, करियर और रिश्तों के बारे में बात की गई थी. ये इन शो का ही जादू था जो दर्शक सीरियल के शेड्यूल के अनुसार अपनी शामें तय करते थे. ये वो दौर था जब लोग अपने हिट शोज का एपिसोड मिस नहीं करना चाहते थे. जिसके बाद जी ने रिएलिटी शोज में हाथ आजमाया.

सा रे गा मा पा ने छेड़ी एक नई जंग

सा रे गा मा पा लोगों को संगीत का एक अलग मतलब समझाया. इस संगीत रियलिटी शो से भी लोग कुछ समय में ही जुड़ गए. इस शो के हिट होने के बाद बाकी चैनल्स ने भी ये कॉन्सेप्ट कॉपी किया. इसके अलावा जी ने और भी कई एक्सपेरिमेंट किए. हिंदी बेल्ट में जी टीवी के किरदार लोगों के दिमाग पर सवार होने ही लगे थे, वहीं दूसरी तरफ जी ने मराठी, बंगाली, तमिल, तेलुगु और अन्य भाषाओं की तरफ पैर पसारने शुरू कर दिए. जल्द ही रीजनल भाषाओं में जी टीवी ने नए चैनल खोले. आज के समय में भी जी टीवी के करिदारों के नाम का इंडस्ट्री पर डंका बजता है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…