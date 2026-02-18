ENG हिन्दी
  • सावधान! 19 मिनट 34 सेकंड का Viral Video फॉरवर्ड और सर्च करना पड़ सकता है भारी, हो सकती है उम्रभर की ...

सावधान! 19 मिनट 34 सेकंड का Viral Video फॉरवर्ड और सर्च करना पड़ सकता है भारी, हो सकती है उम्रभर की कैद

Viral Video: पिछले कुछ महीनों से एक के बाद एक वीडियोज वायरल हो रहे हैं, जिसे लोग बढ़-चढ़कर फॉरवर्ड और सर्च कर रहे हैं. अगर आप भी इस लिस्ट में हैं, तो सावधान हो जाइए नहीं तो...

By: Sadhna Mishra  |  Published: February 18, 2026 7:49 PM IST

सावधान! 19 मिनट 34 सेकंड का Viral Video फॉरवर्ड और सर्च करना पड़ सकता है भारी, हो सकती है उम्रभर की कैद
वायरल वीडियो फॉरवर्ड और सर्च करना पड़ सकता है भारी

19 Minute 34 Second Viral Video: पिछले कुछ महीनों से इंटरनेट पर एक के बाद एक क्लिप्स वायरल हो रही हैं. हाल ही में एक 19 मिनट 34 सेकंड की वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रही है, जिसने सोशल मीडिया पर तूफान मचा दिया है. वहीं, एक्साइटमेंट और जिज्ञासा के चलते हर कोई इस वीडियो को देखने के लिए इसके लिंक तक पहुंचना चाहता है. अगर आप भी इस लिस्ट में शामिल है, तो जरिए ठहरिए... इस वीडियो फॉरवर्ड करना या सर्च करना आपको तिहाड़ जेल की काली कोठरी तक पहुंचा सकता है.

आपका एक क्लिप पहुंचा सकता है जेल

वायरल हो रही 19 मिनट 34 सेकंड की इस वीडियो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सनसनी फैला दी है. ये क्लिप खासकर भारत और बांग्लादेश में वायरल हो रही है और इसे फॉरवर्ड करने और सर्च करने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. लेकिन इस वीडियो पर आपका एक क्लिप आपको भारी पड़ सकता है. क्योंकि ये IT एक्ट की धारा 67 का खुला उल्लंघन है, जो आपको जेल की हवा तक खिला सकता है.

क्या है इस 19 मिनट 34 सेकंड के Viral Video में?

दरअसल, ये वीडियो पश्चिम बंगाल के एक कपल का है, जिसमें उनके प्राइवेट पलों को बिना उनकी मर्जी के लीक कर दिया गया है. जिसमें वे आपत्तिजनक हालत में नजर आ रहे हैं. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि, किसी की निजता का इस तरह से उल्लंघन करना न सिर्फ अनैतिक है, बल्कि कानून की नजर में गंभीर अपराध भी है.

मन को करें काबू

ऐसे में इस तरह की वीडियो क्लिप्स को फॉरवर्ड करने और सर्च करने पर IT एक्ट की धारा 67 के तहत सजा हो सकती है और आप जेल भी जा सकते हैं. चाहे ये वीडियो असली हो या फिर AI जनरेटेड इसे इलेक्ट्रॉनिक रुप से शेयर करना भारतीय कानून के तहत अपराध माना जाता है. अगर आप जेल नहीं जाना चाहते तो अपने मन को काबू में करिए और ऐसे अश्लील वीडियो को सर्च करना बंद करें.

साइबर अपराधी उठा रहे फायदा

आपको बता दें कि, ये पहला मामला नहीं है जब कोई अश्लील वीडियो लीक हुआ है. पिछले कुछ टाइम से एक के बाद एक कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं और इन्हें काफी ज्यादा सर्च भी किया गया. लेकिन ऐसे किसी भी लिंक पर क्लिक करना आपके लिए खतरनाक हो सकता है. दरअसल, साइबर अपराधी इस लोगों की इस कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं. बता दें कि, टेलीग्राम और एक्स पर 'Real Non-AI 19:34 Version' के नाम से लिंक शेयर किए जा रहे हैं, जो असल में मालवेयर ट्रैप या फिशिंग साइट्स हैं. इन लिंक्स पर क्लिक करते ह यूजर्स के फोन या कप्यूटर हैक होने का खतरा बना रहता है.

About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
