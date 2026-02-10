2 घंटे 20 मिनट की फिल्म, इमोशनल लव स्टोरी देख आंखों से आ जाएंगे आंसू, वेलेंटाइन वीक में पार्टनर संग देखें

अगर आप इस वेलेंटाइन वीक में कुछ ऐसा देखना चाहते हैं जो सिर्फ 'हैप्पी एंडिंग' वाली बोरियत से अलग हो और आपके दिल की धड़कनों को झकझोर दे, तो 2 घंटे 20 मिनट की फिल्म 'रांझणा' एक परफेक्ट चॉइस है. आनंद एल. राय के निर्देशन में बनी यह फिल्म प्यार की उस पागलपन भरी हद को दिखाती है, जिसे देखकर आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे. बनारस की तंग गलियों से लेकर दिल्ली तक फैली यह कहानी आज भी भारतीय सिनेमा की सबसे बेहतरीन और सबसे दर्दनाक प्रेम कहानियों में शुमार की जाती है.
एकतरफा प्यार का जुनून और पछतावा
फिल्म की शुरुआत बनारस के एक ब्राह्मण लड़के कुंदन (धनुष) से होती है, जिसे बचपन से ही एक मुस्लिम लड़की जोया (सोनम कपूर) से बेपनाह मोहब्बत है. कुंदन का प्यार साधारण नहीं है. वह जोया के लिए थप्पड़ खाता है, कलाई काटता है और हर वह पागलपन करता है जो एक आशिक कर सकता है. लेकिन कहानी तब करवट लेती है जब जोया दिल्ली के जेएनयू (JNU) पढ़ने जाती है और उसे वहां अकरम/अभिमन्यु (अभय देओल) से प्यार हो जाता है. कुंदन, जो सालों से जोया का इंतजार कर रहा था, इस हकीकत को स्वीकार नहीं कर पाता. यहीं से शुरू होता है प्यार, धोखे और आत्मग्लानि का वह चक्रव्यूह, जो पूरी फिल्म को एक एक अलग दिशा में ले जाता है.
TRENDING NOW
क्यों देखें 'रांझणा' इस वेलेंटाइन?
इस फिल्म से धनुष ने बॉलीवुड में कदम रखा और अपनी मासूमियत व शानदार एक्टिंग से सबका दिल जीत लिया. कुंदन के किरदार में उन्होंने एक ऐसे प्रेमी को अमर कर दिया, जिससे आप नफरत भी करते हैं और जिसके लिए रोते भी हैं.
फिल्म में ए आर रहमान के का गाना है. 'तुम तक' से लेकर 'रांझणा' का टाइटल ट्रैक को लोगों ने बहुत पसंद किया. यह फिल्म दिखाती है कि प्यार हमेशा खूबसूरत नहीं होता, कभी-कभी यह दर्दनाक भी हो सकता है. यह पछतावे की एक ऐसी कहानी है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी.
फिल्म का क्लाइमैक्स देख हो जाएंगे हैरान
फिल्म का अंत वह हिस्सा है, जहां दर्शक अपने आंसू नहीं रोक पाते हैं. कुंदन का वह आखिरी डायलॉग "साला अब उठने की इच्छा नहीं है". लोगों के आंखों में आंसू ला देता है. जोया का पछतावा और कुंदन का त्याग इस फिल्म को एक शानदार लव स्टोरी बना देता है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.
Subscribe Now
Enroll for our free updates