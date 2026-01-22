2 घंटे 5 मिनट की वो फिल्म, जिसने बॉक्स ऑफिस पर मचाया तहलका, 30 करोड़ के बजट में छापे 2,210,000,000...

फिल्म इंडस्ट्री में कई हजार फिल्में हर साल रिलीज होती हैं. लेकिन कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हफ्ते भर भी नहीं टिकती हैं वहीं कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा देती हैं. आज हम आपको एक ऐसी ही फिल्म के बारे में बता रहें हैं. इस फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त तहलका मचाया था. इस फिल्म की कहानी और इसके किरदार लोगों को बहुत पसंद आए हैं. वहीं ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित थी.
कौन सी है वो फिल्म?
हम जिस फिल्म की बात कर रहें हैं उसका नाम है 'एयरलिफ्ट'. जब निर्देशक राजा कृष्ण मेनन 'एयरलिफ्ट' की स्क्रिप्ट लेकर घूम रहे थे, तब किसी ने नहीं सोचा था कि 30 करोड़ के मामूली बजट में बनी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ले आएगी. 21 जनवरी को पहली बार दुबई के सिनेमाघरों में रिलीज वाली इस फिल्म ने अगले ही दिन यानी 22 जनवरी को भारत में दस्तक दी. देखते ही देखते इस फिल्म ने कई सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए. आंकड़ों पर गौर करें तो फिल्म ने अपनी लागत से सात गुना ज्यादा कमाई करते हुए 221 करोड़ का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन किया. इस फिल्म ने उस भ्रम को तोड़ दिया कि केवल बड़ी मसाला फिल्में ही 200 करोड़ी क्लब में शामिल हो सकती हैं.
क्या है इस फिल्म में खास?
फिल्म की जान थे अक्षय कुमार, जिन्होंने 'रंजीत कात्याल' के किरदार को पर्दे पर अमर कर दिया. साल 1990 के खाड़ी युद्ध के दौरान जब कुवैत में आसमान से मौत बरस रही थी और जमीन इराक की सेना के नीचे थी, तब एक बिजनेसमैन ने अपनी तिजोरी और जान की परवाह छोड़कर 1,70,000 भारतीयों को सुरक्षित वतन पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाई. अक्षय कुमार की आंखों में दिखने वाली वो बेबसी और फिर देश के तिरंगे के प्रति अटूट विश्वास ने दर्शकों के रोंगटे खड़े कर दिए थे. निमरत कौर की शानदार एक्टिंग और अमाल मलिक के म्यूजिक ने इस फिल्म को एक इमोशनल मास्टरपीस बना दिया.
एयर इंडिया का वो पराक्रम
'एयरलिफ्ट' ने दुनिया को उस सच्चाई को बताया, जिसे इतिहास के पन्नों में कहीं भुला दिया गया था. 1990 में भारत सरकार और एयर इंडिया ने मिलकर हजारों मील दूर फंसे नागरिकों को निकालने के लिए जो साहस दिखाया था, वह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है. इस फिल्म ने उन गुमनाम नायकों को वह सम्मान दिलाया, जिसके वे असल हकदार थे. यह फिल्म अक्षय कुमार के करियर के लिए बेस्ट साबित हुई. इस फिल्म ने बॉलीवुड में रियलिस्टिक सिनेमा और सच्ची घटनाओं पर आधारित देशभक्ति फिल्मों का एक नया दौर शुरू किया. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.
