Border 2 के 2 मिनट 43 सेकंड के ट्रिब्यूट ट्रेलर को देख नम हो जाएंगी आंखें, हर सीन में छुपी है इमोशनल कहानी

Border 2: डायरेक्टर अनुराग सिंह की मचअवेटे फिल्म 'बॉर्डर 2' का क्रेज दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है. वहीं मेकर्स ने अब फिल्म का एक और ट्रेलर रिलीज किया है, जो ट्रिब्यूट ट्रेलर कहा जा रहा है. 2 मिनट 43 सेकंड का ये वीडियो हर किसी की आंखें नम कर रहा है.

Published: January 20, 2026 11:39 PM IST

Border 2 Tribute Trailer: साल 1997 में आई मल्टीस्टारर फिल्म 'बॉर्डर' (Border) की कहानी से लेकर उसके गानों की धुन तक को सुनकर आज भी लोग रो पड़ते हैं. वहीं अब करीब तीन दशक के बाद इसका सीक्वल यानी 'बॉर्डर 2' (Border 2) रिलीज के लिए तैयार है, हालांकि लगता है इस बार भावनाओं का सैलाब और भी गहरा होने वाला है. 'बॉर्डर 2' की रिलीज की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है बस चंद दिनों में ये फिल्म थिएटर्स में दहाड़ने वाली है, लेकिन इसी बीच मेकर्स ने एक ऐसा ट्रिब्यूट ट्रेलर (Border 2 Tribute Trailer) जारी किया है, जिसने सोशल मीडिया पर देशभक्ति का तूफान ला दिया है. इस ट्रेलर के हर सीन में एक झकझोर देने वाली कहानी छुपी है, जिसे देखकर हर किसी की आंखें नम हो रही है.

मेकर्स ने ट्रिब्यूट ट्रेलर से की फैंस की आंखें नम

'बॉर्डर 2' के मेकर्स ने जहां पहले यु्द्ध के मैदान की दहाड़ वाला ट्रेलर जारी किया था, वहीं अब उन्हें ये ट्रिब्यूट ट्रेलर जारी कर मिट्टी के बेटों को एक भावभीना श्रद्धांजलि दी है, जिन्होंने सरहद की हिफाजत में अपना सबकुछ न्योछावर कर दिया. ट्रिब्यूट ट्रेलर में उन खामोश कुर्बानियों की कहानी है, जिन्हें देख पत्थर दिल भी पिघल जाए. 2 मिनट 43 सेकंड के इस वीडियो के हर सीन में एक इमोशनल कहानी छुपानी हुई है, जिसे देख हर किसी की आंखें नम हो रही है.

दिल छू लेने वाला Border 2 ट्रिब्यूट ट्रेलर

'बार्डर 2' के इस ट्रिब्यूट ट्रेलर को टी-सीरीज के इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल पर शेयर किया गया है. इंस्टा पर पोस्ट के साथ लिखा है, 'मिट्टी से जन्मे, मिट्टी के लिए अपना फर्ज निभाते गए.' वहीं ट्रेलर की शुरुआत में आवाज आती है, 'शादी में तो बुलाया नहीं तूने तो दुश्मन बुरा मान गया.' इस पर दिलजीत कहते हैं, 'जो पंजाबी शादियां हैं न, ये लड़ाई के बिना होती नहीं है.' इसके बाद 'वो मिट्टी के बेटे' गाना शुरू होता है और हर सीमा के फौजियों, लड़ाई और शहीदों को दिखाया गया है. इस ट्रेलर को जिस तरह से फिल्माया गया है, वे न सिर्फ दिल छू लेने वाला है, बल्कि आंखें नम कर देने वाला है.

कब रिलीज होगी Border 2?

आपको बता दें कि, ये फिल्म 'बॉर्डर 2' साल 1997 में रिलीज हुई 'बॉर्डर' का सीक्वल है. इसमें सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ जैसे सितारे नजर आएंगे. यह फिल्म 23 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

