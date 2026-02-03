ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • साल 2002 की वो हॉरर मूवी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर मचाया था तहलका, गाने से लेकर डायलॉग तक हुए थे सुपरहिट...

साल 2002 की वो हॉरर मूवी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर मचाया था तहलका, गाने से लेकर डायलॉग तक हुए थे सुपरहिट

आज हम आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बता रहें हैं, जिसकी कहानी आपको बेहद पसंद आएगी. यह एक हॉरर फिल्म है, जो साल 2002 की हिट फिल्मों में एक है. इस फिल्म के गाने आज भी फेमस हैं.

By: Shreya Pandey  |  Published: February 3, 2026 11:13 PM IST

साल 2002 की वो हॉरर मूवी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर मचाया था तहलका, गाने से लेकर डायलॉग तक हुए थे सुपरहिट

भारतीय सिनेमा में हॉरर फिल्मों का जिक्र हो और साल 2002 में आई 'राज' (Raaz) की चर्चा न हो, यह नामुमकिन है. यह सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि एक ऐसा कल्ट एक्सपीरियंस था, जिसने बॉलीवुड में डर और रोमांस के कॉम्बिनेशन को बदल दिया. आज सालों बाद भी, जब रात के सन्नाटे में इस फिल्म का संगीत गूंजता है, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं. आइए जानते हैं कैसे एक 'फ्लॉप' स्टार ने इस फिल्म के जरिए बॉक्स ऑफिस पर बड़े-बड़े दिग्गजों के सिंहासन हिला दिए थे.

क्या है फिल्म की कहानी?

फिल्म 'राज' की कहानी एक ऐसे शादीशुदा जोड़े, आदित्य (डिनो मोरिया) और संजना (बिपाशा बसु) के इर्द-गिर्द घूमती है, जिनके रिश्ते में कड़वाहट आ चुकी है. अपने गिरते हुए वैवाहिक जीवन को बचाने के लिए वे छुट्टियां बिताने ऊटी जाते हैं और उसी होटल में रुकते हैं, जहां वे पहली बार मिले थे. सफर की शुरुआत के साथ ही संजना को अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं और उसे महसूस होता है कि कोई साया उसका पीछा कर रहा है. वह आदित्य को इस बारे में बताती है, लेकिन वह इसे संजना का वहम मानकर टाल देता है. जल्द ही एक प्रोफेसर की मदद से संजना को पता चलता है कि होटल के पास के जंगलों में एक भटकती हुई आत्मा है, जो आदित्य से जुड़ी हुई है.

TRENDING NOW

कहानी का क्या था राज?

अंत में यह खुलासा होता है कि आदित्य का मालिनी (मालिनी शर्मा) नाम की एक लड़की के साथ एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर था. जब मालिनी ने आदित्य को छोड़ने से मना किया, तो एक हादसे में उसकी मौत हो गई और आदित्य ने उसकी लाश को वहीं दफन कर दिया था. अब मालिनी की आत्मा आदित्य को पाने और संजना को खत्म करने के लिए वापस आई है. फिल्म का क्लाइमेक्स संजना को दिखाता है, जो अपने पति के धोखे को जानने के बाद भी उसे मौत के मुंह से बचाने के लिए उस रूह से लड़ती है.

तीसरी सबसे बड़ी फिल्म

'राज' साल 2002 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी. इस फिल्म की सफलता के पीछे मेकर्स के प्रयोग और विक्रम भट्ट का शानदार निर्देशन था. नदीम-श्रवण का संगीत इस फिल्म की जान थी. "आपके प्यार में" और "जो भी कसमें" जैसे गानों ने आज भी अपनी लोकप्रियता बरकरार रखी है. यह सिर्फ भूत-प्रेत की कहानी नहीं थी, बल्कि इसमें विश्वासघात, प्यार और पछतावे की एक गहरी इमोशनल लेयर थी. बिपाशा बसु की एक्टिंग और उनकी चीखों ने सिनेमाघरों में बैठे लोगों की रूह कंपा दी थी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
Tags Raaz Raaz Film Raaz Movie