2023 की वो कल्ट क्लासिक फिल्म, जिसने 5 करोड़ के बजट में कमाए 27 करोड़ रुपए, एक झटके में जीत गई 13 अवॉर्ड्स

आज के दौर में भारतीय सिनेमा की कहानी पूरी तरह बदल चुकी है. वह जमाना लद गया जब केवल भारी-भरकम बजट और चकाचौंध वाले सुपरस्टार्स ही बॉक्स ऑफिस पर राज करते थे. अब दर्शकों को दमदार कहानी वाली फिल्में ही पसंद आती हैं. इस नए दौर की सबसे बड़ी फिल्म बनकर उभरी फिल्म है 'लापता लेडीज'. आज से लगभग दो साल पहले, 1 मार्च 2024 को जब यह फिल्म सिनेमाघरों में आई, तो किसी को अंदाजा नहीं था कि सादगी से भरी यह कहानी इतिहास रच देगी. सुपरस्टार आमिर खान के प्रोडक्शन और उनकी पूर्व पत्नी किरण राव के निर्देशन में बनी इस फिल्म का बजट महज 4 से 5 करोड़ रुपये था. फिल्म ने शुरुआत धीमी थी और यह पहले दिन सिर्फ 75 लाख रुपये कमाए.
दुनियाभर में फिल्म ने इतनी की कमाई
इस छोटी सी फिल्म ने भारत में 20 करोड़ और दुनिया भर में 27 करोड़ रुपये से ज्यादा का बिजनेस किया. अपने बजट से 5-7 गुना ज्यादा कमाई कर के दर्शकों को हैरान कर दिया. फिल्म की जान इसकी कहानी में है. यह कहानी है दो नई-नवेली दुल्हनों की, जो ट्रेन के सफर के दौरान घूंघट के फेर में आपस में बदल जाती हैं. एक दूल्हा अपनी असली दुल्हन की तलाश में दर-दर भटकता है, तो दूसरी दुल्हन एक अनजाने गांव में अपनी पहचान और आजादी खोजती है.
TRENDING NOW
फिल्म में इन सितारों ने किया काम
प्रतिभा रांटा, नितांशी गोयल और स्पर्श श्रीवास्तव जैसे युवा कलाकारों ने अपनी सादगी से दिल जीत लिया, वहीं रवि किशन ने एक भ्रष्ट लेकिन दिल के साफ पुलिस वाले के किरदार में जान फूंक दी. फिल्म हंसाते-हंसाते समाज में महिलाओं की स्थिति, कम उम्र में शादी और उनके सपनों जैसे गंभीर मुद्दों पर एक गहरा मैसेज दे जाती है. वहीं इस फिल्म ने फिल्मफेयर के बेस्ट एक्टर, एक्ट्रेस, सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट सिंगर जैसे अवॉर्ड्स जीते थे.
ओटीटी पर जमकर देखी गई फिल्म
थिएटर में जलवा बिखेरने के बाद, जब यह फिल्म 26 अप्रैल 2024 को नेटफ्लिक्स पर आई, तो इसने व्यूअरशिप के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए. रिलीज के एक महीने बाद भी इसे 13.8 मिलियन से ज्याद बार देखा गया, जिससे यह 2024 की दूसरी सबसे बड़ी भारतीय डिजिटल हिट बन गई. फिल्म की सफलता सिर्फ व्यूज तक सीमित नहीं रही. इसे भारत की तरफ से ऑफिशियल तौर पर ऑस्कर के लिए भेजा गया था. हालांकि यह फाइनल नॉमिनेशन तक नहीं पहुंच सकी, लेकिन इस फिल्म को क्रिटिक्स और लोगों ने जमकर तारीफ की. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.
Subscribe Now
Enroll for our free updates