24 Second Border 2 Video: वरुण धवन, अहान शेट्टीस दिलजीत दोसांझ और सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देखकर फैंस का दिल टूट गया है.

By: Shivani Duksh  |  Published: January 29, 2026 9:15 AM IST

24 सेकेंड का वो वीडियो जिसने खोलकर रख दी Border 2 की पोल, जानिए कैसे मेकर्स ने झोंकी फैंस की आंखों में धूल

24 Second Border 2 Video: वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, सनी देओल (Sunny Deol), अहान शेट्टी की फिल्म 'बॉर्डर 2' (Border 2) ने इस समय बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उठा रखा है. सनी देओल के ढ़ाई किलो के हाथ ने एक बार फिर से बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया है. लोग फिल्म 'बॉर्डर 2' को देखकर खूब आंसू बहा रहे हैं. फिल्म में देश के वीर जवानों को दुश्मनों से मुकाबला करते देखकर फैंस भी इमोशल हो रहे हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर फिल्म 'बॉर्डर 2' के एक वीडियो ने हंगामा मचा दिया है. 24 सेकेंड के इस वीडियो को देखकर फैंस को समझ में आ गया है कि फिल्म 'बॉर्डर 2' के सितारों ने असली बॉर्डर पर जाकर लड़ाई नहीं की है. इतना ही नहीं फैंस ये भी समझ गए हैं कि फिल्म 'बॉर्डर 2' में हर एक सीन को एक सेट पर फिल्माया गया है. फिल्म 'बॉर्डर 2' के इस वीडियो ने फैंस का दिल तोड़ दिया है. दरअसल 24 सेकेंड का ये वीडियो फिल्म 'बॉर्डर 2' का एक सीन का बीटीएस है, जहां पर अहान शेट्टी के किरदार की मौत होती है. अहा शेट्टी किसी बड़े शिप की जगह अपने सेट के स्वीमिंग पूल में दुश्मनों से लड़ाई करते नजर आ रहे हैं. इतना ही नहीं फिल्म 'बॉर्डर 2' में अयान शेट्टी के किरदार की मौत भी इस स्वीमिंग पूल में ही हुई है.

अहान शेट्टी के वीडियो ने तोड़ा फिल्म 'बॉर्डर 2' के फैंस का दिल

फिल्म बॉर्डर 2 (Border 2) के वायरल हो रहे इस वीडियो में अहान शेट्टी स्वीमिंग पूल के बाहर खड़े होकर अपने खून से लथपथ मेकअप को ठीक करते नजर आ रहे हैं. वीडियो में अहान शेट्टी नेवी की यूनीफॉर्म में दिख रहे हैं. अब सोशल मीडिया पर फिल्म 'बॉर्डर 2' का ये बीटीएस वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो ने फिल्म 'बॉर्डर 2' के सीन्स की पोल खोलकर रख दी है. वहीं एक और वीडियो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है. इस वीडियो में अहान अपने जहाज की छत पर खड़े होकर गोला बारूद दागते दिख रहे हैं. हालांकि अहान शेट्टी के आसपास दूर दूर तक कोई जहाज नहीं है.

फिल्म 'बॉर्डर 2' कर रही है ताबड़तोड़ कमाई

फिल्म 'बॉर्डर 2' इस समय नोट छापने की मशीन बन चुकी है. लोग सिनेमाघरों के बाहर जा जाकर लंबी लंबी लाइन्स लगा रहे हैं. हाल ये है कि लोग ट्रक लेकर सिनेमाघर पहुंच रहे हैं. फिल्म 'बॉर्डर 2' के सितारों के पोस्टर्स पर फूल और दूध चढ़ाया जा रहा है. देशभर के बुजुर्ग इस फिल्म को देखने सिनेमाघर पहुंच रहे हैं. कुल मिलाकर फिल्म 'बॉर्डर 2' ने अब तक 216 करोड़ छाप डाले हैं.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

