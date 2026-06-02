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एक्ट्रेस रवीना टंडन की मां के घर 25 लाख की चोरी, पुलिस ने नौकरानी को किया गिरफ्तार

बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन की मां के घर हुई 25 लाख की चोरी हुई है. सालों से परिवार का भरोसा जीतकर घर में आने-जाने वाली राशि छाबड़िया ने तिजोरी से गहने और कीमती घड़ियां उड़ा लीं.

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By: Shreya Pandey | Published: June 2, 2026 10:09 AM IST
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रवीना टंडन की मां के घर चोरी

बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस रवीना टंडन के परिवार से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. मुंबई के पॉश इलाके जुहू में रहने वाली रवीना टंडन की मां के घर एक बहुत बड़ी चोरी हुई है. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पुलिस ने जिस आरोपी को इस मामले में गिरफ्तार किया है, वह कोई अनजान चोर नहीं बल्कि पिछले कई सालों से टंडन परिवार की बेहद करीबी रही एक महिला है.

साल 2020 से जीत रही थी भरोसा

मुंबई की जुहू पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, गिरफ्तार की गई महिला का नाम राशि छाबड़िया है. राशि साल 2020 से रवीना टंडन की मां की देखभाल करने के बहाने उनके घर आ-जा रही थी. चार सालों के लंबे वक्त में राशि ने अपनी मीठी बातों और सेवा से बुजुर्ग मां और पूरे परिवार का दिल जीत लिया था. घर के लोग उस पर इतना भरोसा करने लगे थे कि तिजोरी से लेकर घर के हर कोने तक उसकी सीधी पहुंच हो गई थी. लेकिन किसे पता था कि इस भरोसे की आड़ में राशि के दिमाग में कोई खौफनाक साजिश चल रही थी.

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सोने-हीरे के गहनों के साथ चुराईं घड़ियां

जब टंडन परिवार को अचानक अपनी तिजोरी से सोने और हीरे के कीमती जेवरात गायब मिले, तो घर में हड़कंप मच गया. गहनों के साथ लाखों रुपये की दो बेहद महंगी घड़ियां भी अपनी जगह से गायब थीं. चोरी गए सामान की कुल कीमत करीब 25 लाख रुपये बताई गई है. शुरुआत में परिवार ने पुलिस के पास जाने के बजाय अपने लेवल पर ही पूछताछ करने की कोशिश की. जब शक की सुई राशि छाबड़िया पर घूमी और उससे पूछा गया, तो उसने साफ इनकार कर दिया. उसने बड़ी मासूमियत से कहा कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता. इसके बाद बिना देर किए रवीना टंडन के परिवार ने जुहू पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने फुर्ती दिखाते हुए राशि को धर दबोचा.

पुलिस कर रही है जांच

पुलिस ने जब राशि को गिरफ्तार किया और उसके पास से तलाशी ली, तो चोरी की गई महंगी घड़ियां बरामद हो गईं. हालांकि, सोने और हीरे के बाकी गहने अब भी गायब हैं. जुहू पुलिस अब राशि से सख्ती से पूछताछ कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसने चुराए हुए गहने कहां छिपाए हैं. इस पूरे मामले पर फिलहाल एक्ट्रेस रवीना टंडन की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान या रिएक्शन सामने नहीं आया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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