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3 Idiots के सीक्वल की स्टोरी का हुआ खुलासा, कहां से शुरू होगी Aamir Khan की फिल्म की कहानी?

3 Idiots 2 Update: बॉलीवुड एक्टर आमिर खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म '3 इडियट्स' के सीक्वल पर बड़ा अपडेट आया है. ये जानकारी सामने आई है कि फिल्म कहां से शुरू होगी.

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By: Shashikant Mishra | Published: June 2, 2026 4:10 PM IST
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थ्री इडियट्स 2 का प्लॉट रिवील हुआ.

बॉलीवुड इंडस्ट्री के सुपरस्टार आमिर खान (Aamir Khan) की फिल्म '3 इडियट्स' (3 Idiots) साल 2009 में रिलीज हुई थी.इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर कलेक्शन किया था. ये पहली फिल्म थी जिसने 200 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी. राजकुमार हिरानी के डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म की कहानी को काफी पसंद किया गया था. फिल्म '3 इडियट्स' के सीक्वल की जब से जानकारी सामने आई है, फैंस काफी ज्यादा काफी एक्साइटेड हैं. इसी बीच आमिर खान की फिल्म के सीक्वल यानी फिल्म '3 इडियट्स 2' को बड़ा अपडेट आया है. इसमें बताया गया है कि फल्म की कहानी कहां शुरू होगी.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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