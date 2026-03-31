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3 मिनट 4 सेकंड के Ramayan के टीजर ने मचाया गदर, रणबीर कपूर का लुक देख उड़े लोगों के होश!

Ramayana Teaser First Review: रणबीर कपूर की मच अवेटेड फिल्म 'रामायण' का हाल ही में अमेरिका के बरबैंक में मेकर्स ने टीजर की झलक दिखाई है, जिसपर अब यूजर ने अपना पहला रिव्यू शेयर किया है.

By: Sadhna Mishra  |  Published: March 31, 2026 6:14 PM IST

3 मिनट 4 सेकंड के Ramayan के टीजर ने मचाया गदर, रणबीर कपूर का लुक देख उड़े लोगों के होश!
'रामायण' का पहला रिव्यू

Ramayana Teaser First Review: नितेश तिवारी के डायेक्शन में बन रही रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) और साई पल्लवी स्टारर मच अवेटेड फिल्म 'रामायण' (Ramayana) पिछले काफी समय से लगातार सुर्खियों में बनी हुई है. वहीं मेकर्स भी फिल्म को लेकर फैंस के बीच एक्साइटमेंट को बरकरार रखने के लिए इससे जड़ी कोई न कोई अपडेट शेयर करते रहते हैं. वहीं अब मेकर्स फिल्म से रणबीर कपूर का भगवान 'राम' (Ram) का लुक रिवील करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले उन्होंने 'रामायण' के टीजर की पहली झलक दिखाई है.

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मेकर्स ने शेयर किया Ramayana का टीजर

साल 2026 की बहुप्रेक्षित फिल्मों में से एक रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) की फिल्म 'रामायण' के मेकर्स ने हाल ही में ऐलान किया था कि, 2 अप्रैल 2026 हनुमान जयंती के खास मौके पर फिल्म से 'राम' का लुक रिवील करेंगे. जिसके बाद से ही फैंस इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले ही मेकर्स ने अमेरिका के बरबैंक में हुए एक ग्रैंड इवेंट में 'रामायण' के टीजर की झलक दिखाई, जिसे देखने के बाद एक यूजर ने इंस्टाग्राम पर अपना पहला रिव्यू दिया है.

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'टीजर देख छलक पड़े आंसू'

अमेरिका के बरबैंक के इवेंट में दिखाए गए 'रामायण' के टीजर को लेकर एक यूजर ने अपना रिव्यू शेयर करते हुए इंस्टाग्राम पर एक लंबा-चौड़ा नोट शेयर किया. उसने लिखा, 'मुझे बरबैंक में 'रामायण' का ट्रेलर प्रीव्यू देखने का मौका मिला और मैं अभी भी उस अहसास में खोई हुई हूं. नमित मल्होत्रा और नितेश तिवारी जो बना रहे हैं, वो वाकई में अद्भुत और सांसे थाम देने वाला है. फिल्म का स्केल और विजन बहुत ही पावरफुल है.'

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यूजर ने टीजर के एक खास सीन का जिक्र करते हुए लिखा, 'एक सीन ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया, जब भगवान राम एक नाव में बैठे हैं, कोई उनका नाम पुकारता है और वो धीरे से पीछे मुड़ते हं. मैं जल्दी इमोशनल नहीं होती, लेकिन उस पल ने मुझे रुला दिया. उस एक शब्द में जो आवाज और भावना थी, उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है. मेरी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे.'

कब रिलीज होगी Ramayana?

यूजर ने अपनी पोस्ट में बताया कि, 'वहां एक सवाल-जवाब सेशन भी हुआ, जिसमें एक सवाल का जवाब देते हुए रणबीर कपूर ने 'जय श्री राम' कहा.' आपको बता दें कि, फिल्म में रणबीर कपूर के साथ साउथ एक्ट्रेस साई पल्लवी (सीता), रवि दुबे (लक्ष्मण) और सनी देओल (हनुमान) समेत कई सितारे लीड रोल में नजर आएंगे. जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस मूवी का पहला पार्ट साल 2026 में दिवाली पर फिल्म रिलीज होगा. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
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