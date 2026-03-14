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'धुरंधर' के वो 5 अधूरे सवाल, जिनका जवाब देगी 'धुरंधर 2', हमजा अली की असलियत देख दहल जाएंगे फैंस, 19 मार्च को मचेगी तबाही

आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर 2: द रिवेंज' का लोगों में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. इसके पीछे का कारण है धुरंधर के कुछ गहरे और अनसुलझे रहस्य. इस फिल्म में कई हैरान करने वाले खुलासे होने वाले हैं. आइए जानते हैं…

By: Shreya Pandey  |  Published: March 14, 2026 6:50 PM IST

'धुरंधर' के वो 5 अधूरे सवाल, जिनका जवाब देगी 'धुरंधर 2', हमजा अली की असलियत देख दहल जाएंगे फैंस, 19 मार्च को मचेगी तबाही
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आदित्य धर की ब्लॉकबस्टर स्पाई-थ्रिलर 'धुरंधर' के बाद अब लोगों के जुबान पर बस एक ही नाम है 'धुरंधर 2: द रिवेंज'. पहले भाग ने जिस तरह का सस्पेंस और एक्शन देखने को मिला है. उसने दर्शकों के मन में सवालों का एक पहाड़ खड़ा कर दिया है. 19 मार्च को सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही यह फिल्म न केवल एक हाई-वोल्टेज एक्शन फिल्म है, बल्कि यह उन 5 बड़े रहस्यों के बारे में भी बताएगी, जिसे जानने के लिए लोग बेहद बेताब हैं. सोशल मीडिया पर हर कोई यह जानने को बेताब है कि इस बार 'आदित्य धर स्पाई यूनिवर्स' में क्या नया धमाका होने वाला है. आइए जानते हैं उन 5 बड़ी मिस्ट्रीज के बारे में, जिनसे 'धुरंधर 2' में पर्दा उठने वाला है.

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जसकीरत सिंह रंगी का रहस्यमयी अतीत

फिल्म की सबसे पहली और बड़ी मिस्ट्री खुद मुख्य किरदार से जुड़ी है, जिसे रणवीर सिंह निभा रहे हैं. 'धुरंधर' के पहले भाग में हमने रणवीर को एक बेहद शार्प और खतरनाक जासूस के रूप में देखा, लेकिन उनके बैकग्राउंड को लेकर मेकर्स ने चुप्पी साधे रखी थी. क्या जसकीरत का कोई दर्दनाक अतीत है? क्या उसके परिवार का कोई सदस्य भी खुफिया एजेंसी का हिस्सा था? फैंस का मानना है कि जसकीरत केवल आदेशों का पालन करने वाला सैनिक नहीं है, बल्कि उसके इस मिशन के पीछे कोई पर्सनल रिवेंज भी छिपा है. 'धुरंधर 2' में उसके बचपन और उसके जासूस बनने के सफर की कहानी को दिखाया जाएगा.

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कौन है पाकिस्तान का असली मास्टरमाइंड?

पहली फिल्म के दौरान मेजर इकबाल और असलम चौधरी की बातचीत में बार-बार 'बड़े साहब' का नाम सामने आया था. यह पहले भाग की सबसे बड़ी मिस्ट्री थी क्योंकि न तो उनका चेहरा दिखाया गया और न ही उनकी असली पहचान बताई गई. उम्मीद जताई जा रही है कि 'धुरंधर 2' में 'बड़े साहब' का फेस रिवील होगा. चर्चा है कि वह पाकिस्तान की राजनीति या सेना का कोई बहुत बड़ा और रसूखदार चेहरा हो सकता है, जो पर्दे के पीछे से भारत के खिलाफ साजिशें रच रहा है. फैंस के बीच इस बात को लेकर भी एक्साइटमेंट है कि क्या इस किरदार के लिए किसी बड़े सरप्राइज एक्टर की एंट्री होगी?

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क्या सच में रहमान डकैत की हो गई मौत?

खलनायक रहमान डकैत ने पहले भाग में अपने खौफनाक किरदार से सबको दहला दिया था. फिल्म की दुनिया में एक बड़ी थ्योरी यह चल रही है कि क्या रहमान डकैत वाकई मर चुका है या वह सीक्वल में एक नए अवतार में वापसी करेगा? यदि रहमान का अंत हो चुका है, तो उसका मास्टरमाइंड कौन है जो अब इस पूरे आतंकी सिंडिकेट को संभाल रहा है? क्या हमजा अली उस असली नेटवर्क की जड़ तक पहुंच पाएगा?

उरी का कनेक्शन और यामी गौतम की एंट्री

यह 'धुरंधर 2' की सबसे दिलचस्प मिस्ट्री है. विक्की कौशल की फिल्म 'Uri: The Surgical Strike' में 'जसकीरत सिंह रंगी' का किरदार एक जांबाज सेना अधिकारी के रूप में दिखा था. अब 'धुरंधर 2' के ट्रेलर में रणवीर सिंह उसी नाम और उसी तेवर के साथ नजर आ रहे हैं "ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी." फिल्म में यामी गौतम की एंट्री ने सस्पेंस बढ़ा दिया है. कयास लगाए जा रहे हैं कि वह जसकीरत की पुरानी जिंदगी का कोई ऐसा राज जानती हैं, जो कहानी में एक नया ट्विस्ट लाएंगी. क्या वह उसकी सहयोगी हैं या कोई दुश्मन?

फिल्म का चौंकाने वाला क्लाइमेक्स

पहली फिल्म में कई सपोर्टिंग किरदार ऐसे थे, जिनकी वफादारी पर दर्शकों को शुरू से ही शक था. 'धुरंधर 2' में उन चेहरों से नकाब उतरने वाला है. स्पाई थ्रिलर्स का नियम है कि सबसे बड़ा दुश्मन अक्सर घर के भीतर ही होता है. क्या जसकीरत की टीम का ही कोई सदस्य 'बड़े साहब' के लिए काम कर रहा है? फिल्म के क्लाइमेक्स को लेकर कहा जा रहा है कि यह पहले भाग से भी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होगा. दर्शक उम्मीद कर रहे हैं कि फिल्म का अंत एक ऐसे मोड़ पर होगा जिसे देख लोग कई दिनों तक सोचते रहेंगे.

19 मार्च को मचेगा तहलका

आदित्य धर अपनी रिसर्च और इंटेंस स्टोरीटेलिंग के लिए जाने जाते हैं. 'धुरंधर 2' में रणवीर सिंह का 'जसकीरत सिंह रंगी' के रूप में निडर अंदाज और सस्पेंस की ये 5 बड़ी मिस्ट्रीज इस फिल्म को 2026 की सबसे बड़ी मस्ट वॉच फिल्म बनाती हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
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