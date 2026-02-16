50 के दशक की वो एक्ट्रेस, जिसे हॉलीवुड से मिले फिल्मों के ऑफर, विदेशी मैगजीन पर छपी थी फोटो...

आज हम आपको 50 के दशक की एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बता रहें हैं, जिसकी फोटो विदेशी मैगजीन पर छपी थी. इस एक्ट्रेस को हॉलीवुड फिल्मों से भी ऑफर मिले थे. एक्ट्रेस की खूबसूरती पर भारत के साथ विदेशों के लोग भी फिदा थे.

आज जब हम ग्लोबल स्टार शब्द सुनते हैं, तो दिमाग में सबसे पहला नाम प्रियंका चोपड़ा का आता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज से सात दशक पहले, जब भारतीय सिनेमा अपनी शुरुआत कर रहा था. तब एक ऐसी एक्ट्रेस थीं, जिन्होंने बिना एक भी हॉलीवुड फिल्म किए पूरी दुनिया को अपना मुरीद बना लिया था. हम आपको जिस एक्ट्रेस के बारे में बता रहें हैं, उनका नाम है 'मधुबाला'. मधुबाला हिंदी सिनेमा की पहली ऐसी अदाकारा थीं, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय लेवल पर वह सम्मान मिला जो आज के दौर में भी कई सितारों के लिए एक सपना है.

जब अमेरिकी मैगजीन में छपी फोटो

बात साल 1951 की है, जब मशहूर अमेरिकी मैगजीन 'लाइफ' (Life Magazine) ने अपने कवर पेज पर मधुबाला को जगह दी. उस दौर में किसी भारतीय एक्ट्रेस का विदेशी मैगजीन के कवर पर होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी. मैगजीन के कवर पर साफ शब्दों में लिखा था "वह भारतीय सिनेमा जगत की सबसे बड़ी स्टार हैं." इस एक तस्वीर ने हॉलीवुड तक खलबली मचा दी और हर कोई इस भारतीय सुंदरी के बारे में जानने को बेताब हो गया.

विदेशी क्रिटिक्स ने कही ये बात

दिग्गज अमेरिकन क्रिटिक डेविड कोर्ट ने मधुबाला की तारीफ में एक शानदार जुमला कहा था "वह विश्व की सबसे बड़ी स्टार हैं, और कमाल की बात यह है कि वह बेवर्ली हिल्स से नहीं आती हैं." मधुबाला की लोकप्रियता का आलम यह था कि हॉलीवुड के मशहूर फिल्मकार फ्रैंक कैप्रा ने उन्हें अपनी फिल्म का ऑफर दिया था. उस जमाने में हॉलीवुड जाना किसी के लिए भी सुनहरे अवसर जैसा था, लेकिन मधुबाला ने अपनी शर्तों पर जीना पसंद किया और उस ऑफर को ठुकरा दिया.

उस दौर की सबसे महंगी एक्ट्रेस

मधुबाला केवल खूबसूरती की मल्लिका नहीं थीं, बल्कि उनका स्टारडम उस दौर के बड़े-बड़े मेल एक्टर को भी मात देता था. साल 1951 में, जब आम तौर पर कलाकारों की फीस कुछ हजारों में होती थी, मधुबाला एक फिल्म के लिए 1.5 लाख वसूलती थीं. अपनी कालजयी फिल्म 'मुगल-ए-आजम' के लिए उन्होंने 3 लाख से ज्यादा की रकम ली थी, जो उस समय के हिसाब से एक रिकॉर्ड तोड़ फीस थी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

