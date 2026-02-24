60 साल, 300 फिल्में और रहस्यमयी मौत, बॉलीवुड की पहली लेडी सुपरस्टार की कहानी जानकार हो जाएंगे हैरान...

भारतीय सिनेमा में एक ऐसी एक्ट्रेस थी, जिसकी चमक आज भी धुंधली नहीं हुई है. 24 फरवरी 2018 को जब दुबई से उनके निधन की खबर आई, तो पूरा देश हैरान रह गया. आज उनकी पुण्यतिथि पर दुनिया उन्हें एक महान एक्ट्रेस के रूप में याद कर रही है. हम बात कर रहें हैं एक्ट्रेस श्रीदेवी की. जो पहली लेडी सुपरस्टार के रुप में जानी जाती हैं. श्रीदेवी की कॉमेडी टाइमिंग लाजवाब थी और उनका डांस आज भी पार्टियों की जान है.
बाथटब की वो रात
दुबई के एक होटल के बाथरूम में बाथटब में डूबने से श्रीदेवी की मृत्यु हुई थी. उनकी मौत पर आज भी कई सवाल उठते हैं, हालांकि पति बोनी कपूर ने बाद में खुलासा किया था कि श्रीदेवी अक्सर अत्यधिक डाइटिंग और क्रैश डाइट पर रहती थीं, जिसके कारण उन्हें ब्लैकआउट (चक्कर आना) की समस्या होती थी. एक्ट्रेस का इस तरह खामोशी से चले जाना सिनेमा के इतिहास का सबसे दुखद मोड़ माना जाता है.
4 साल की उम्र से किया काम
श्रीदेवी का करियर किसी चमत्कार से कम नहीं था. महज 4 साल की उम्र से कैमरे का सामना करने वाली इस अदाकारा ने वह कर दिखाया जो आज की कल्पना से परे है. 13 साल की उम्र में, जहां लड़कियां स्कूल की दुनिया में व्यस्त होती हैं, श्रीदेवी ने फिल्म 'मंदरू मुदिचू' में सुपरस्टार रजनीकांत की सौतेली मां की भूमिका निभाई थी. दिलचस्प बात यह है कि जिस रजनीकांत की वे पर्दे पर मां बनी थीं, उन्हीं के साथ आगे चलकर उन्होंने करीब 20 फिल्मों में बतौर लीड एक्ट्रेस काम किया और पर्दे पर रोमांस भी किया.
6 दशक 300 फिल्में और 5 भाषाएं
श्रीदेवी ने अपने करियर में कई सौ फिल्मों में काम किया था. उन्होंने दक्षिण भारतीय सिनेमा से लेकर बॉलीवुड तक अपनी बादशाहत कायम की. उनके करियर का रिपोर्ट कार्ड उनकी मेहनत और वर्सटैलिटी के बारे में बताता है. श्रीदेवी ने अपनी एक्टिंग से भाषा की दीवारें तोड़ दी थीं. तमिल से लेकर मलयालम और हिंदी जैसी फिल्मों में उन्होंनें काम किया. नागिन, मिस्टर इंडिया, चालबाज, चांदनी और खुदा गवाह जैसी फिल्मों ने उन्हें वह मुकाम दिया कि लोग उन्हें 'पहली महिला सुपरस्टार' कहने लगे. लंबे ब्रेक के बाद जब उन्होंने 'इंग्लिश विंग्लिश' और 'मॉम' जैसी फिल्मों से वापसी की, तो यह दिखा कि उनका जादू कभी खत्म नहीं हो सकता. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.
Subscribe Now
Enroll for our free updates