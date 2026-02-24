ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • 60 साल, 300 फिल्में और रहस्यमयी मौत, बॉलीवुड की पहली लेडी सुपरस्टार की कहानी जानकार हो जाएंगे हैरान...

60 साल, 300 फिल्में और रहस्यमयी मौत, बॉलीवुड की पहली लेडी सुपरस्टार की कहानी जानकार हो जाएंगे हैरान

आज हम आपको एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बता रहें हैं, जो सिनेमा की पहली लेडी सुपरस्टार के रुप में जानी जाती हैं. इस एक्ट्रेस की अचानक हुई मौत ने लोगों को हैरान कर दिया. आइए जानते हैं…

By: Shreya Pandey  |  Published: February 24, 2026 6:07 PM IST

60 साल, 300 फिल्में और रहस्यमयी मौत, बॉलीवुड की पहली लेडी सुपरस्टार की कहानी जानकार हो जाएंगे हैरान
sridevi

भारतीय सिनेमा में एक ऐसी एक्ट्रेस थी, जिसकी चमक आज भी धुंधली नहीं हुई है. 24 फरवरी 2018 को जब दुबई से उनके निधन की खबर आई, तो पूरा देश हैरान रह गया. आज उनकी पुण्यतिथि पर दुनिया उन्हें एक महान एक्ट्रेस के रूप में याद कर रही है. हम बात कर रहें हैं एक्ट्रेस श्रीदेवी की. जो पहली लेडी सुपरस्टार के रुप में जानी जाती हैं. श्रीदेवी की कॉमेडी टाइमिंग लाजवाब थी और उनका डांस आज भी पार्टियों की जान है.

Also Read
Shilpa Shetty से Madhuri Dixit तक... इन 7 हसीनाओं ने बाप-बेटे दोनों संग लड़ाया इश्क, लिस्ट देख घूम जाएगा सिर

बाथटब की वो रात

दुबई के एक होटल के बाथरूम में बाथटब में डूबने से श्रीदेवी की मृत्यु हुई थी. उनकी मौत पर आज भी कई सवाल उठते हैं, हालांकि पति बोनी कपूर ने बाद में खुलासा किया था कि श्रीदेवी अक्सर अत्यधिक डाइटिंग और क्रैश डाइट पर रहती थीं, जिसके कारण उन्हें ब्लैकआउट (चक्कर आना) की समस्या होती थी. एक्ट्रेस का इस तरह खामोशी से चले जाना सिनेमा के इतिहास का सबसे दुखद मोड़ माना जाता है.

Also Read
Suhagrat पर बना 7.46 मिनट का वो गाना, जिसमें 20 साल छोटी एक्ट्रेस संग एक्टर ने किया खूब रोमांस, गाना देख भड़क उठेगा...

4 साल की उम्र से किया काम

श्रीदेवी का करियर किसी चमत्कार से कम नहीं था. महज 4 साल की उम्र से कैमरे का सामना करने वाली इस अदाकारा ने वह कर दिखाया जो आज की कल्पना से परे है. 13 साल की उम्र में, जहां लड़कियां स्कूल की दुनिया में व्यस्त होती हैं, श्रीदेवी ने फिल्म 'मंदरू मुदिचू' में सुपरस्टार रजनीकांत की सौतेली मां की भूमिका निभाई थी. दिलचस्प बात यह है कि जिस रजनीकांत की वे पर्दे पर मां बनी थीं, उन्हीं के साथ आगे चलकर उन्होंने करीब 20 फिल्मों में बतौर लीड एक्ट्रेस काम किया और पर्दे पर रोमांस भी किया.

Also Read
Sunny Deol-Rajinikanth की जोड़ी क्यों हुई अलग? Sridevi के डबल रोल वाली इस फिल्म के बाद कभी नहीं आए साथ!

6 दशक 300 फिल्में और 5 भाषाएं

श्रीदेवी ने अपने करियर में कई सौ फिल्मों में काम किया था. उन्होंने दक्षिण भारतीय सिनेमा से लेकर बॉलीवुड तक अपनी बादशाहत कायम की. उनके करियर का रिपोर्ट कार्ड उनकी मेहनत और वर्सटैलिटी के बारे में बताता है. श्रीदेवी ने अपनी एक्टिंग से भाषा की दीवारें तोड़ दी थीं. तमिल से लेकर मलयालम और हिंदी जैसी फिल्मों में उन्होंनें काम किया. नागिन, मिस्टर इंडिया, चालबाज, चांदनी और खुदा गवाह जैसी फिल्मों ने उन्हें वह मुकाम दिया कि लोग उन्हें 'पहली महिला सुपरस्टार' कहने लगे. लंबे ब्रेक के बाद जब उन्होंने 'इंग्लिश विंग्लिश' और 'मॉम' जैसी फिल्मों से वापसी की, तो यह दिखा कि उनका जादू कभी खत्म नहीं हो सकता. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
Tags Sridevi Sridevi Death Anniversary Sridevi Movies