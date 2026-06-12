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7 करोड़ का बजट और 1900 करोड़ की कमाई, जानें करी बार्कर ने इतने कम खर्च में कैसे बनाई 'ऑब्सेशन'

हॉलीवुड में बेहद कम बजट में बनी फिल्मों की सफलता के किस्से तो कई हैं, लेकिन साल 2026 में निर्देशक करी बार्कर की हॉरर-रोमांस फिल्म 'ऑब्सेशन' ने बॉक्स ऑफिस पर जो तहलका मचाया है, उसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हैरान कर दिया है.

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By: Shreya Pandey | Published: June 12, 2026 2:11 PM IST
7 करोड़ का बजट और 1900 करोड़ की कमाई, जानें करी बार्कर ने इतने कम खर्च में कैसे बनाई 'ऑब्सेशन'

कम खर्च में कैसे बनी 'ऑब्सेशन'?

महज 26 साल के यूट्यूब क्रिएटर और फिल्ममेकर करी बार्कर ने इस फिल्म को सिर्फ $750,000 (लगभग 7.12 करोड़ रुपये) के माइक्रो-बजट में बनाकर तैयार किया. इस कम बजट के बावजूद फिल्म ने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर $224.7 मिलियन (लगभग 1,900 करोड़ रुपये से अधिक) से ज्यादा की ताबड़तोड़ कमाई की है. आइए जानते हैं कि करी बार्कर ने इस माइक्रो-बजट फिल्म को कैसे शूट किया?

3 लोकेशंस पर पूरी फिल्म की शूटिंग

करी बार्कर ने बजट को नियंत्रित रखने के लिए फिल्म को बहुत ही सीमित जगहों पर शूट किया. फिल्म की पूरी शूटिंग मुख्य रूप से सिर्फ तीन लोकेशंस पर की गई. एक साधारण घर के दो कमरे, एक कार का इंटीरियर और एक छोटी सी दुकान. इसमें कोई भी लोकेशन बहुत शानदार या विदेशी लोकेशंस का इस्तेमाल नहीं किया गया, जिससे प्रोडक्शन का खर्च न के बराबर रहा.

ना बड़े स्टार्स और ना महंगा VFX

फिल्म 'ऑब्सेशन' की स्टार कास्ट में कोई भी बड़ा हॉलीवुड सुपरस्टार शामिल नहीं था. इसमें मुख्य भूमिकाएं माइकल जॉनस्टन और इंडे नवारटे ने निभाई हैं. इसके अलावा, फिल्म में किसी भी प्रकार के महंगे विजुअल इफेक्ट्स यानी VFX या ग्रैंड प्रोडक्शन डिजाइन का इस्तेमाल नहीं किया गया. पूरी कहानी किरदारों के एक्टिंग और सस्पेंस पर टिकी थी.

करी बार्कर ने खुद बनाई फिल्म

इस फिल्म को बनाने में सबसे बड़ी लागत तकनीकी फीस की बची, क्योंकि करी बार्कर ने खुद इस फिल्म की कहानी लिखी, इसका निर्देशन किया और इसकी एडिटिंग भी खुद ही की. उन्होंने एडिटिंग के नियमों को दरकिनार करते हुए एक खास साइकोलॉजिकल वेपन की तरह कट्स का इस्तेमाल किया, जिसने दर्शकों को किरदारों की मानसिक अस्थिरता का अहसास कराया.

फिल्म की लाइटिंग और साउंड डिजाइन

फिल्म को शूट करने के लिए किसी भारी-भरकम लाइटिंग सेटअप का उपयोग नहीं किया गया. निर्देशक ने ज्यादातर सिंगल-सोर्स लाइटिंग का इस्तेमाल किया और पर्सनल शॉट्स के बदले पूरे स्पेस को लाइट-अप किया. इसके अलावा, हॉरर का माहौल बनाने के लिए नॉर्मल साउंड इफेक्ट्स जैसे दरवाजे का बंद होना, अचानक किसी का हंसना या दिल की धड़कन की आवाज को रिदमिक तरीके से इस्तेमाल किया गया.

बॉक्स ऑफिस पर रचा इतिहास

टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (TIFF) के मिडनाइट सेक्शन में प्रदर्शित होने के बाद, 'फोकस फीचर्स' ने इस फिल्म को $15 मिलियन से अधिक में खरीदा था. 15 मई 2026 को रिलीज होने के बाद, फिल्म ने अपने दूसरे, तीसरे और चौथे वीकेंड में लगातार शानदार पकड़ बनाए रखी और यह फोकस फीचर्स के इतिहास की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई. भारतीय फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा ने भी इस फिल्म की मेकिंग तकनीक की जमकर तारीफ की है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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