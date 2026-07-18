72nd National Film Awards: कार्तिक आर्यन-ममूटी बने बेस्ट एक्टर तो यामी गौतम बनी बेस्ट एक्ट्रेस, देखें विनर्स की लिस्ट

72nd National Film Awards Winners List: 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स की घोषणा कर दी गई है. कार्तिक आर्यन और ममूटी को संयुक्त रूप से बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड मिला है. आइए एक नजर विनर्स लिस्ट पर डालते हैं.

72वें नेशनल अवॉर्ड की घोषणा हो चुकी है.

72nd National Film Awards: सिनेमाप्रेमियों को जिन अवॉर्ड्स के ऐलान का बेसब्री से इंतजार था, वो पूरा हो गया है. दरअसल, 18 जुलाई यानी आज 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स का अनाउंसमेंट कर दिया गया है. बॉलीवुड स्टार कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) और साउथ एक्टर ममूटी (Mammootty) को बेस्ट एक्टर के अवॉर्ड के लिए चुना गया है. वहीं, बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम (Yami Gautam) को बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड देने की घोषणा की गई है. वहीं, मूवी 'श्रीकांत' को बेस्ट हिंदी फिल्म तो मूवी 'आर्टिकल 370' को बेस्ट फीचर फिल्म का अवॉर्ड देने का ऐलान किया गया है. आइए जानते हैं कि 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स की लिस्ट में और किसे जगह मिली है.

72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स की लिस्ट

72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स में कार्तिक आर्यन को फिल्म 'चंदू चैंपियन' के लिए तो ममूटी को फिल्म 'ब्रह्मयुगम' के लिए बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड देने का ऐलान किया गया है. वहीं, यामी गौतम को फिल्म 'आर्टिकल 370' के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड दिया जाएगा. तीनो स्टार्स के तमाम चाहने वाले फैंस बधाई दे रहे हैं. यहां पर नीचे 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स की लिस्ट देख सकते हैं.

72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स की विनर लिस्ट

बेस्ट एक्टर - कार्तिक आर्यन (चंदू चैंपियन) और ममूटी (ब्रह्मयुगम)

बेस्ट एक्ट्रेस - यामी गौतम (आर्टिकल 370)

बेस्ट हिंदी फिल्म - श्रीकांत

बेस्ट फीचर फिल्म - आर्टिकल 370

बेस्ट डायरेक्टर - राजकुमार पोरयासामी (अमरन)

बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर - संजय मिश्रा (भक्षक)

बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस - रूपाश्री वरकाडी (मिथ्या) और सचना नामिदास (महाराजा)

बेस्ट फीचर फिल्म (बेहतरीन मनोरंजन) - कल्कि 2898 एडी

बेस्ट सिनेमैटोग्राफी - शेहनाद जलाल (ब्रह्मयुगम)

बेस्ट स्टोरी - सुकुमार (पुष्पा 2)

बेस्ट डायलॉग - वेंकी अटलूरी (लकी भास्कर)

बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन - कल्कि 2898 एडी

बेस्ट एक्शन डायरेक्टर - अनल अरसु (महाराजा)

बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट - कमेटी कुरोल्लू

बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन - दीपाली नूर और शीतल शर्मा (पुष्पा 2)

बेस्ट म्यूजिक -शाश्वत सचदेव (आर्टिकल 370)

बेस्ट बैकग्राउंड म्यूजिक- जीवी प्रकाश (अमरन)

बेस्ट गीतकार - मनोज मुंतशिर (मैदान)

बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर - अभय जोधपुरकर (घरात गणपति)

बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर - वैकोम विजय लक्ष्मी (एआरएम)

बैस्ट कोरियोग्राफी - विजय गांगुली (स्त्री 2)

बेस्ट साउंड डिजाइन - मानस चौधरी (भूल भुलैया 3)

बेस्ट एडिटिंग - आर कलैवन्नन (अमरन)

बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट - ऋद्धिमान बनर्जी, तपोमय देब, गीताश्री चक्रवर्ती, अरुदेव पोथुला, आतिश एस शेट्टी

साल 2024 के लिए दिए गए 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स

गौरतलब है कि 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स साल 2024 के लिए दिए गए हैं. बताते चलें कि नेशनल अवॉर्ड की शुरुआत साल 1954 में हुई थी. पहले ये अवॉर्ड सिर्फ बेस्ट फीचर फिल्म, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री और बेस्ट फिल्मों के लिए दिया जाता था. हालांकि, समय के साथ देश की अलग-अलग भाषाओं की फिल्मों के लिए कैटेगरी को जोड़ा गया. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.