9 एपिसोड वाले इस यूट्यूब वेब सीरीज ने मचाया तहलका, कूट डाले 500 मिलियन से ज्यादा व्यूज, क्या आपने देखी?

मशहूर यूट्यूबर भुवन बाम की सुपरहिट वेब सीरीज 'ढिंढोरा' का दूसरा सीजन जल्द ही आ रहा है. पहले सीजन में यूट्यूब पर 500 मिलियन से ज्यादा व्यूज बटोरने के बाद.

यूट्यूब का वेब सीरीज

यूट्यूब की दुनिया में अपने अनोखे किरदारों से करोड़ों दिलों पर राज करने वाले भुवन बाम एक बार फिर जबरदस्त चर्चा में हैं. उनके फैंस के लिए एक ऐसी बड़ी खुशखबरी आई है, जिसने सोशल मीडिया का पारा गर्म कर दिया है. भुवन बाम की अब तक की सबसे कामयाब और सुपरहिट वेब सीरीज ‘ढिंढोरा’ का दूसरा सीजन बहुत जल्द दर्शकों के सामने आने वाला है. लेकिन इस बार ट्विस्ट यह है कि जहां पहला सीजन यूट्यूब पर बिल्कुल मुफ्त रिलीज हुआ था, वहीं ‘ढिंढोरा 2’ सीधे दुनिया के सबसे बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर धमाल मचाने आ रही है.

यूट्यूब से नेटफ्लिक्स तक का सफर

हाल ही में नेटफ्लिक्स ने जब अपने आने वाले धमाकेदार प्रोजेक्ट्स की लिस्ट जारी की, तो उसमें ‘ढिंढोरा 2’ का नाम देखकर फैंस खुशी से झूम उठे. पहले सीजन की छप्परफाड़ कामयाबी के बाद से ही लोग इसके अगले पार्ट का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. हालांकि, मेकर्स ने अभी तक इसकी सटीक रिलीज डेट का खुलासा नहीं किया है.

सिंगर से सुपरस्टार बनने की कहानी

22 जनवरी 1994 को गुजरात में जन्मे और दिल्ली की गलियों में पले-बढ़े भुवन बाम की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट जैसी है. शुरुआत में वह एक सिंगर और म्यूजिशियन बनना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने दिल्ली के कई रेस्तरां और कैफे में लाइव परफॉर्म भी किया था. लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. साल 2015 में उन्होंने 'BB Ki Vines' नाम से अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया. शुरुआत भले ही धीमी रही, लेकिन एक ही वीडियो में अकेले 9-9 अलग-अलग किरदार निभाने की उनकी कला ने उन्हें देश का सबसे बड़ा डिजिटल स्टार बना दिया.

पहले सीजन ने क्यों बनाया था रिकॉर्ड?

साल 2021 में आई 'ढिंढोरा' के सिर्फ 9 एपिसोड रिलीज हुए थे. इस सीरीज ने व्यूज के मामले में बड़े-बड़े बॉलीवुड स्टार्स की फिल्मों को फेल कर दिया था. एक मिडिल क्लास परिवार की लॉटरी लगने और उसके बाद पैदा हुए मजेदार हालातों पर बनी इस सीरीज को यूट्यूब पर 500 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले थे. इतना ही नहीं, दुनिया भर की फिल्मों और सीरीज को रेटिंग देने वाली वेबसाइट IMDb पर इसे 8.8 की बेहद शानदार रेटिंग मिली थी. इस सीरीज में भुवन के निभाए 'टीटू मामा' और 'बबलू जी' के किरदारों ने लोगों को हंसते-हंसते लोटपोट कर दिया था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.